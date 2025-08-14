clear sky
Мировићу уручена Вишњићева награда

14.08.2025. 10:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Друштво новосадских књижевника

Вишњићевa наградa за књижевно дело уручена је прексиноћ у Шиду новосадском поети Игору Мировићу на отварању овогодишњег Културног лета.

„Стваралаштво Игора Мировића још једном нас је подсетило на то да права уметност надилази време”, рекао је председик општине Зоран Семеновић урућујући признање.   

У склопу отварања Лета приређено је и књижевно вече на којем су своје стихове говорили, поред Мировића, и Матија Бећковић, Благоје Баковић, Љубивоје Ршумовић, Перо Зубац, Мирјана Булатовић, Игор Мировић, Селимир Радуловић, Мирослав Алексић, Ђорђе Нешић, Ђорђо Сладоје и Срђан Малешевић.              

М. С.

