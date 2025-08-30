Празник лепе писане речи Први Летњи фестивал књиге НАРЕДНОГ ВИКЕНДА У НОВОМ САДУ
Удружење издавача Војводине организује први Летњи фестивал књиге, који ће бити одржан од 5. до 7. септембра у простору Католичке порте у Новом Саду.
У име организатора, Зоран Колунџија, оснивач „Прометеја“, поменуо је на јучерашњој конференцији за новинаре да је намера за покретање ове манифестације била да као Удружење издавача Војводине покажу шта раде и да уједно и помогну самим издавачима тако што ће им створити прилику да по сајамским ценама понуде књиге.
Међу двадесетак излагача на овом првом Летњем фестивалу књиге биће: „Агора“, „Академска књига“, „Прометеј“, „Соларис“, Књижевна општина Вршац, Банатски културни центар, Матица српска, Народно дело, Градска библиотека у Новом Саду, Архив Војводине, Православна реч, Издавачки завод „Форум“, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, „Урбанер“, Петра Родић, и Тијана Керкез. Посетиоци фестивала ће моћи да по сајамским ценама купе издања „Агоре“, „Солариса“, „Прометеја“, КОВ-а, Банатског културног центра, Матице српске, „Академске књиге“, и других.
Градска библиотека ће за све заинтересоване посетиоце током фестивала давати бесплатну годишњу чланарину, како за одрасле, тако и за децу
Поред могућности да се књиге купе по нижим ценама на штандовима излагача, ова нова манифестација на отвореном ће понудити и неке друге садржаје. Биће организоване радионице за најмлађе, понуђени су и музички програми, а такође ће и за љубитеље вина бити неких садржаја, јер неки од наслова књига, које ће издавачи представити, имају управо винску причу.
- Надамо се да ћемо се показати на овом нултом фестивалу, и да ћемо понудити суграђанима нешто што ће препознати и што може постати традиција. Потрудили смо се да за релативно кратко време направимо разноврстан програм и важно нам је било да буде и програма за децу, који се углавном дешавају у преподневним сатима, у суботу и недељу – напоменула је, у име организатора, Корана Боровић, директорка „Прометеја“.
За децу ће бити организовано неколико радионица, у којима ће се правити обележивачи, а нешто старији ће се бавити осликавањем лица. Поред тога, биће и музичког програма, додала је Корана Боровић, те ће се са бине, која ће бити постављена близу Културног центра Новог Сада, чути и тамбурашка, и класична, али и џез музика.
Напомињући да је Католичка порта идеалан простор за један овакав догађај, Јадранка Бељан, организаторка, и менаџерка у култури, додала је да ће бити постављени мали бели шатори, са штандовима на којима ће издавачи представити своје наслове. Биће и простора одвојеног за читање, као нека врста отворене библиотеке, а и деца имати свој простор, за радионице, као и за читање књига.
Градској библиотеци у Новом Саду је велико задовољство што учествује на првом Летњем фестивалу књига, истакао је њен директор Александар Јокановић, и подсетио да Нови Сад јесте у пуном смислу град књиге, јер је, по његовим речима, позната чињеница да је половином 19.века свака грађанска породица у њему имала кућну библиотеку.
- Мислимо да ће ово бити највећа манифестација посвећена књизи и читању, и нашој установи је велико задовољство што учествује у овом програму. Ми ћемо имаи свој штанд, на којем ћемо представити своју издавачку делатност, а као посебан програм, истакао бих краће предавање др Зорице Хаџић која ће говорити о културној историји Новог Сада. За све заинтересоване посетиоце даваћемо бесплатну годишњу чланарину за библиотеку, како за одрасле, тако и за децу. Мислим да ће тај викенд заиста бити празник књиге – истакао је Јокановић.
Међу осталим садржајима су и „Читањац са Данијелом Ћирјаковић“, уз њену књигу „Веге вук“, поетско бдење са Ратомиром Ралетом Дамјановићем, представљање књиге „Овога ми вина“ Петра Самарџије, Вече Душка Трифуновића, подсећање Зорана Суботичког на породицу Дунђерски, и др.
Фестивал ће првог дана бити отворен у поподневним сатима, а у суботу и недељу, 6. и 7. септембра ће трајати од 10 до 19 увече.
Н. П-ј.