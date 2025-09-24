МАКЕДОНКА ИМА НАЈБОЉУ ПЕСМУ У РЕГИОНУ Елена Васова седма добитница Награде Милан Младеновић
МАКАРСКА: Певачица Елена Васова са песмом "Љубов" добила је Награду Милан Младеновић за најбољу песму у региону у 2025. години, саопштили су данас организатори.
Одлуку да седму награду Задужбине Милана Младеновића понесе Македонка Васова донео је регионални стручни жири у коме су били Иван Лаић, Давор Лукас, Милорад Мики Ристић, Горан Трајкоски и Бојана Вунтуришевић.
"Хвала вам што подржавате и нас који смо мање видљиви, што можемо да кажемо нешто искрено и да ширимо љубав", рекла је Васов у врту дворане Арте у Макарској.
Награда која носи име гитаристе и певача састава Шарло Акробата и Екатарина Велика Милана Младеновића (1958-1994) састоји се од новчане награде од 3.000 евра и статуете.
Васову следује и наступ на следећем Арсенал Фесту у Крагујевцу, Шип шоукејс (Ship showcase) фестивалу у Шибенику и на фестивалу "Модро и зелено", најављено је у саопштењу.
Како је наведено, награда за најинспиративнији вокал припала је Марку Мићановићу из групе Бристол за песму "Свет наш нестаје", за најбољи текст је добио Петар З за песму "Психички лабилан", док је Фирчи драмс (Firchie Drums) добош припао бубњару Борису Балану Николићу из састава Гризете.
Поред свечаности доделе Награде, на фестивалу "Модро и зелено" 20. и 21. септембра наступили су и прошлогодишњи лауреати, група Немечек, затим КоиКои, Фит, Дарко Рундек и Екипа, Лету Штуке и ЛХД, саопштила је Задужбина Милана Младеновића.
Фестивал "Модро и зелено" резултат је сарадње Задужбине Милана Младеновића, Града Макарска и Туристичке заједнице Макарска.