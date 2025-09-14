УМРО „ЧАРОБЊАК“ ПАСКАЛ! Стварао je музику где други нису ни ПОМИСЛИЛИ да је могуће, извлачио мелодије из свега - од играчака до крављих рогова!
Бразилски музичар Ермето Паскал (Hermeto Pascoal), који је свирао па чак и спаринговао са Мајлсом Дејвисом и био познат као "Чаробњак" јер је умео да извлачи мелодије из свега, од живог прасета до чајника напуњених водом, преминуо је у суботу у 89. години.
Према поруци подељеној на његовим профилима на друштвеним мрежама, "преминуо окружен породицом и колегама музичарима".
Паскал је постао препознатљива фигура за џез обожаваоце широм света са својом бујном белом косом и густом брадом. Критичари су хвалили његову креативност као композитора и виртуозност у свирању клавијатура, гитаре и саксофона.
Рођен 22. јуна 1936. у савезној држави Алагоас, у сиромашном североисточном делу Бразила, био је поштеђен рада у пољу као албино дете и уместо тога проводио сате учећи да свира очев хармонику и слушајући цвркут птица. Његова породица се преселила у луку Рецифе када је Паскал имао 14 година, где је развио своје музичке вештине пре него што је отишао у удаљени Рио де Жанеиро и Сао Пауло. Снимао је са музичарима који су касније постали неки од највећих бразилских извођача, укључујући певачицу Елис Регину. Перкусиониста Аирто Мореира повео је Пасцоала на турнеју у Сједињене Државе где је упознао Дејвиса, тада већ џез суперзвезду.
Пре него што га је позвао да свира на свом албуму Live Evil 1970. године, Дејвис је замолио Паскала да му се придружи у личном боксерском рингу и, према Паскаловим речима добио је снажан ударац право у лице.
"Тада је почео да ме зове Луди Албино," присетио се Паскал у једном интервјуу.
Дејвис је наводно Бразилца назвао и "најимпресивнијим музичарем на свету" и уврстио три његове песме на Live Evil. На свом албуму Slaves Mass из 1977. године, Паскал је притискао прасе како би онако скичао на почетку једне нумере, а његова фотографија са животињом нашла се на задњој страни омота. Међу необичним инструментима са којима је експериментисао били су и дечје играчке и крављи рогови.
Паскал се противио томе да се његов рад сврстава под џез, а његове композиције подједнако дугују бразилској музичкој традицији, као што су брзи chorinho и самба.
"Када људи чују моју музику, веома им је тешко да је тачно одреде и ставе у фиоку," рекао је за један магазин 2022. године.
"Када помисле да радим једно, ја већ радим нешто друго...", говорио је.
Паскал је писао, снимао и предводио групе музичара и у дубокој старости. На концерту у Лондону 2022. године подстицао је групу младих извођача да померају границе своје свирке, пре него што је сам започео своје фуриозне соло деонице.