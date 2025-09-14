light rain
УМРО „ЧАРОБЊАК“ ПАСКАЛ! Стварао je музику где други нису ни ПОМИСЛИЛИ да је могуће, извлачио мелодије из свега - од играчака до крављих рогова!

14.09.2025. 09:38 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: youtube prinstcrin/ Folha de S.Paulo

Бразилски музичар Ермето Паскал (Hermeto Pascoal), који је свирао па чак и спаринговао са Мајлсом Дејвисом и био познат као "Чаробњак" јер је умео да извлачи мелодије из свега, од живог прасета до чајника напуњених водом, преминуо је у суботу у 89. години.

Према поруци подељеној на његовим профилима на друштвеним мрежама, "преминуо окружен породицом и колегама музичарима".

Паскал је постао препознатљива фигура за џез обожаваоце широм света са својом бујном белом косом и густом брадом. Критичари су хвалили његову креативност као композитора и виртуозност у свирању клавијатура, гитаре и саксофона.

Рођен 22. јуна 1936. у савезној држави Алагоас, у сиромашном североисточном делу Бразила, био је поштеђен рада у пољу као албино дете и уместо тога проводио сате учећи да свира очев хармонику и слушајући цвркут птица. Његова породица се преселила у луку Рецифе када је Паскал имао 14 година, где је развио своје музичке вештине пре него што је отишао у удаљени Рио де Жанеиро и Сао Пауло. Снимао је са музичарима који су касније постали неки од највећих бразилских извођача, укључујући певачицу Елис Регину. Перкусиониста Аирто Мореира повео је Пасцоала на турнеју у Сједињене Државе где је упознао Дејвиса, тада већ џез суперзвезду.

Фото: youtube prinstcrin / Hermeto Pascoal

Пре него што га је позвао да свира на свом албуму Live Evil 1970. године, Дејвис је замолио Паскала да му се придружи у личном боксерском рингу и, према Паскаловим речима добио је снажан ударац право у лице.

"Тада је почео да ме зове Луди Албино," присетио се Паскал у једном интервјуу.

Дејвис је наводно Бразилца назвао и "најимпресивнијим музичарем на свету" и уврстио три његове песме на Live Evil. На свом албуму Slaves Mass из 1977. године, Паскал је притискао прасе како би онако скичао на почетку једне нумере, а његова фотографија са животињом нашла се на задњој страни омота. Међу необичним инструментима са којима је експериментисао били су и дечје играчке и крављи рогови.

Паскал се противио томе да се његов рад сврстава под џез, а његове композиције подједнако дугују бразилској музичкој традицији, као што су брзи chorinho и самба.

"Када људи чују моју музику, веома им је тешко да је тачно одреде и ставе у фиоку," рекао је за један магазин 2022. године.

"Када помисле да радим једно, ја већ радим нешто друго...", говорио је.

Паскал је писао, снимао и предводио групе музичара и у дубокој старости. На концерту у Лондону 2022. године подстицао је групу младих извођача да померају границе своје свирке, пре него што је сам започео своје фуриозне соло деонице.

Преминуо музичар бразил
