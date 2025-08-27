overcast clouds
Аудиција за нове чланове Оперског студија СНП-а

27.08.2025. 11:50 11:55
Пише:
Наташа Пејчић
Извор:
Дневник
СНП
Фото: М. Ердељи

Дечји оперски студио Српског народног позоришта организује аудицију за пријем нових чланова, која ће бити одржана 6. септембра.

Могу се пријавити деца од шест до 12 година, за коју треба до 4. септембра послати податке (име и презиме детета, датум рођења, име и презиме једног од одитеља или старатеља, контакт телефон и имејл адреса) на имејл адресу: [email protected].

Тачан термин доласка сваког кандидата биће објављен 5. септембра. 

Деца треба да припреме и отпевају једну песму по избору, без инструменталне пратње. Аудиција ће бити одржана у суботу 6. септембра, од 11 до 14 часова.

оперски студио СНП
