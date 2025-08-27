Аудиција за нове чланове Оперског студија СНП-а
27.08.2025. 11:50 11:55
Коментари (0)
Дечји оперски студио Српског народног позоришта организује аудицију за пријем нових чланова, која ће бити одржана 6. септембра.
Могу се пријавити деца од шест до 12 година, за коју треба до 4. септембра послати податке (име и презиме детета, датум рођења, име и презиме једног од одитеља или старатеља, контакт телефон и имејл адреса) на имејл адресу: [email protected].
Тачан термин доласка сваког кандидата биће објављен 5. септембра.
Деца треба да припреме и отпевају једну песму по избору, без инструменталне пратње. Аудиција ће бити одржана у суботу 6. септембра, од 11 до 14 часова.