БАНАТСКИ ДАНИ ТЕКУ Срби, Румуни, Словаци и Мађари представљају своје нематеријално културно наслеђе
Народни музеј Зрењанин најавио је за следећи викенд четврто издање Фестивала нематеријалног културног наслеђа „Банатски дани теку“, манифестације коју организује са идејом да се широј јавности представи и промовише културно наслеђе једне изузетно богате мултикултуралне средине какав је средњи Банат.
Тако ће у атријуму Народног музеја од петка до недеље, 22, 23. и 24. августа сопствено нематеријално културно наслеђе представити Срби, Румуни, Словаци и Мађари.
„Циљ манифестације је да мотивише носиоце наслеђа на препознавање значаја сопствене културне баштине и њеног очувања, да баштиницима нематеријалног културног наслеђа пружи подршку и подстакне њихову креативност, а уједно и да упозна јавност са особеностима и разноликошћу култура које егзистирају у мултикултуралној средини какав је Банат”, наводе из Народног музеја Зрењанин, уз напомену да би фестивал Банатски дани теку требало да подстакне толеранцију и боље разумевање различитости, као и да укаже на могућности које нематеријално културно наслеђе пружа, не само у културном већ и у економском домену.
У фокусу су песме, музика и игре неколико културно-уметничких друштава (Културни центар „Светозар Марковић“, Зрењанин; „Центар народне уметности”, Николинци; Певачка група „Цицкафарк” при КУД-у „Петефи Шандор”, Мужља; Фолклорна мађарска група Дома културе „Јожеф Атила” и ОШ „Моша Пијаде”, Дебељача, који са преданошћу и љубављу раде на очувању и неговању традиције.
Биће такође представљене грнчарске рукотворине, те, наравно, кулинарски специјалитети са акцентом на банатски доручак, о којима ће штошта имати да кажу представнице удружења жена из Зрењанина, Дебељаче, Хајдучице, Арадца, Уздина и Сутјеске.