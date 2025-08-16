clear sky
БАНАТСКИ ДАНИ ТЕКУ Срби, Румуни, Словаци и Мађари представљају своје нематеријално културно наслеђе

банатски
Фото: промо

Народни музеј Зрењанин најавио је за следећи викенд четврто издање Фестивала нематеријалног културног наслеђа „Банатски дани теку“, манифестације коју организује са идејом да се широј јавности представи и промовише културно наслеђе једне изузетно богате мултикултуралне средине какав је средњи Банат.

Тако ће у атријуму Народног музеја од петка до недеље, 22, 23. и 24. августа сопствено нематеријално културно наслеђе представити Срби, Румуни, Словаци и Мађари. 

„Циљ манифестације је да мотивише носиоце наслеђа на препознавање значаја сопствене културне баштине и њеног очувања, да баштиницима нематеријалног културног наслеђа пружи подршку и подстакне њихову креативност, а уједно и да упозна јавност са особеностима и разноликошћу култура које егзистирају у мултикултуралној средини какав је Банат”, наводе из Народног музеја Зрењанин, уз напомену да би фестивал Банатски дани теку требало да подстакне толеранцију и боље разумевање различитости, као и да укаже на могућности које нематеријално културно наслеђе пружа, не само у културном већ и у економском домену. 

У фокусу су песме, музика и игре неколико културно-уметничких друштава (Културни центар „Светозар Марковић“, Зрењанин; „Центар народне уметности”, Николинци; Певачка група „Цицкафарк” при КУД-у „Петефи Шандор”, Мужља; Фолклорна мађарска група Дома културе „Јожеф Атила” и ОШ „Моша Пијаде”, Дебељача, који са преданошћу и љубављу раде на очувању и неговању традиције.

Биће такође представљене грнчарске рукотворине, те, наравно, кулинарски специјалитети са акцентом на банатски доручак, о којима ће штошта имати да кажу представнице удружења жена из Зрењанина, Дебељаче, Хајдучице, Арадца, Уздина и Сутјеске.       

