БЕОГРАДСКА ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „ЧЕКАЈУЋИ КИШУ“ Прича која чека све нас

Кроз шест призора, представа проблематизује различите облике ејџизма – од институционалног и друштвеног до суптилног и свакодневног.

Представа је настала као резултат шестомесечног процесног рада методама примењеног позоришта, уз подршку стручњака за тему ејџизма, са грађанима и грађанкама Новог Сада, који су уједно и извођачи представе. Они на сцену доносе аутентичне приче и искуства, позивајући публику да се укључи у дијалог о положају старијих особа у друштву, друштвеној одговорности и међугенерацијској солидарности.

Фото: ЕПК

Улазнице за представу доступне су путем сајта КПГТ и платформе ticket.rs. Улазница кошта 1.000 динара, док пензионери, студенти, ђаци и групе од најмање пет особа остварују право на 50 одсто попуста.

Представа „Чекајући кишу“ реализује се уз подршку УНФПА Србија, као део европског пројекта Age Against the Machine, koji води Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“ у партнерству са Црвеним крстом Србије, у оквиру програма Европске Уније: CERV – Network of Towns и уз подршку Министарства културе Републике Србије и Града Новог Сада.