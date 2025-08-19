ПОЗИТИВНИ УТИСЦИ УЧЕСНИКА ЧЕТВРТОГ ИЗДАЊА НОВОСАДСКОГ FELLOWSHIP-а Сусрет издавача о којем се и по свету прича
Четврти по реду сусрет издавача „Fellowship 20.25ˮ, који организује Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ, завршен је изложбом књига српских издавача на енглеском језику, која је приређена у Дигиталном омладинском центру у Новом Саду.
Први пут, у оквиру новосадског издања Fellowship-а, био је одржан и панел „Промоција националних књижевности” на којем су своја искуства на ову тему разменили Сења Пожар из Словеније, Дејан Трајкоски из Северне Македоније, Мила Михајловић из Италије и Ненад Шапоња, директор Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ.
Подсетимо, учесници сусрета „Fellowship 20.25ˮ били су представници издавачких кућа и књижевних агенција из Египта, Пакистана, Кине, Турске, Немачке, Русије, Италије, Мађарске и Северне Македоније. И већина њих, по сопственим речима, носе изузетно добре утиске са ове манифестације.
„Новосадски Fellowship је свакако један од најбољих на којима сам био. Зашто то кажем? Не само из захвалности зато што сам учествовао и био гост Културног центра Војводине ’Милош Црњански’, већ као неко ко је био учесник на више од десет Fellowship програма по свету и као неко ко и сам организује ту врсту сусрета. Поред изузетних информација, свеобухватних о српским ауторима и књигама које добијамо, ми смо у прилици да сазнамо и много о српској култури уопште, а и да доживимо изузетну предусетљивост домаћина, људску топлину која је очигледна и врло искрена. Када се човек нађе у једном таквом окружењу где се о њему и о свима брину као да смо браћа и сестре, све након тога је много лакше. Управо због тога, због гостопримства и изузетно професионално оснишљеног и реализованог програма, за само неколико издања је управо новосадски Fellowship постао надалеко препознатљив у тим круговима”, изјавио је за „Дневник” Дејан Трајкоски из Северне Македоније који је ове године учествовао у Панелу о представљању националних књижевности који је организован у оквиру овогодишњег Fellowship програма.