clear sky
21°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИЈЕ УКАПИРАО Гери Олдман открио зашто је одбио улогу која је прославила Џонија Депа

19.08.2025. 22:14 22:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ independent.co.uk
Коментари (0)
2
Фото: Tanjug/ Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Легендарни глумац Гери Олдман признао је да није прихватио главну улогу у филму Едвард Макзоруки, јер му сценарио једноставно „није имао смисла“.

„Било је то крајем осамдесетих. Тим Бартон ме је имао на уму за улогу, чак је и мој агент веровао да имам добре шансе. Донео ми је сценарио и рекао да га прочитам. Кад сам га завршио, само сам рекао: ‘Не разумем ово.’ И то је било то“, испричао је Олдман за The Hollywood Reporter.

Он је објаснио да у то време Бартон још није био редитељ са јасним стилом какав данас познајемо: 

„Прочитао сам ту чудну причу о продавачици козметике и младићу који уместо шака има маказе, и једноставно нисам видео поенту. Рекао сам агенту: ‘Ово није за мене.’ Зато нисам ни отишао на састанак са Бартоном.“

Тек кад је филм стигао у биоскопе 1990. године, схватио је шта је пропустио. „Чим сам видео уводну сцену, све те шарене куће и онај замак на брду, после два минута сам рекао: ‘Е сад капирам!’“

Улога је, наравно, припала Џонију Депу, који је тим филмом започео дугогодишњу сарадњу са Бартоном и постао једна од највећих холивудских звезда.

Гари Олдман џони деп
Извор:
Дневник/ independent.co.uk
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај