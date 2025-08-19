НИЈЕ УКАПИРАО Гери Олдман открио зашто је одбио улогу која је прославила Џонија Депа
Легендарни глумац Гери Олдман признао је да није прихватио главну улогу у филму Едвард Макзоруки, јер му сценарио једноставно „није имао смисла“.
„Било је то крајем осамдесетих. Тим Бартон ме је имао на уму за улогу, чак је и мој агент веровао да имам добре шансе. Донео ми је сценарио и рекао да га прочитам. Кад сам га завршио, само сам рекао: ‘Не разумем ово.’ И то је било то“, испричао је Олдман за The Hollywood Reporter.
Он је објаснио да у то време Бартон још није био редитељ са јасним стилом какав данас познајемо:
„Прочитао сам ту чудну причу о продавачици козметике и младићу који уместо шака има маказе, и једноставно нисам видео поенту. Рекао сам агенту: ‘Ово није за мене.’ Зато нисам ни отишао на састанак са Бартоном.“
Тек кад је филм стигао у биоскопе 1990. године, схватио је шта је пропустио. „Чим сам видео уводну сцену, све те шарене куће и онај замак на брду, после два минута сам рекао: ‘Е сад капирам!’“
Улога је, наравно, припала Џонију Депу, који је тим филмом започео дугогодишњу сарадњу са Бартоном и постао једна од највећих холивудских звезда.