У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ “ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ У ГОЛУПЦУ Представљен део Легата Павла Вуисића
Део легата глумца Павла Вуисића (1926-1988) представљен је у Народној библиотеци “Вељко Дугошевић“ у Голупцу, у оквиру новоотвореног огранка Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу Адлигат.
Посетиоци у Голупцу могу да виде личне предмете једног од највећих српских глумаца: његове чутуре, фотоапарате, диктафоне, флаше пића и реквизите за представе. Експонати откривају мање познату страну великог уметника, за којег је и легендарни Орсон Велс рекао да „на свету постоји један редитељ, Акира Куросава, и један глумац - Павле Вуисић”.
Играо је у култним филмовима и серијама као што су “Ко то тамо пева“, “Маратонци трче почасни круг“, “Камионџије” и “Отписани”, а Велике златне арене у Пули је добио за остварења „Хајка” и „Три корака у празно”... “Стална поставка није само подсећање на великог глумца, већ и позив да чувамо сећање на ствараоце који су својим делом задужили нашу културу”, речи су председника Адлигата Виктора Лазића...