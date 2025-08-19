broken clouds
У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ “ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ У ГОЛУПЦУ Представљен део Легата Павла Вуисића

19.08.2025. 11:32 11:35
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Павле Вуисић
Фото: промо

Део легата глумца Павла Вуисића (1926-1988) представљен је у Народној библиотеци “Вељко Дугошевић“ у Голупцу, у оквиру новоотвореног огранка Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу Адлигат.

Посетиоци у Голупцу могу да виде личне предмете једног од највећих српских глумаца: његове чутуре, фотоапарате, диктафоне, флаше пића и реквизите за представе. Експонати откривају мање познату страну великог уметника, за којег је и легендарни Орсон Велс рекао да „на свету постоји један редитељ, Акира Куросава, и један глумац - Павле Вуисић”. 

Играо је у култним филмовима и серијама као што су “Ко то тамо пева“, “Маратонци трче почасни круг“, “Камионџије” и “Отписани”, а Велике златне арене у Пули је добио за остварења „Хајка” и „Три корака у празно”... “Стална поставка није само подсећање на великог глумца, већ и позив да чувамо сећање на ствараоце који су својим делом задужили нашу културу”, речи су председника Адлигата Виктора Лазића...

