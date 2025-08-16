ДЕЦЕНИЈА ДУНАВСКИХ ДИЈАЛОГА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ Уметност између обала у Салону Музеја града Београда од 22. августа
Новосадска Галерија БелАрт најавила је изложбу „Између обала: Дунавски дијалози 2013–2024” која ће окупити више од 40 уметника који су током претходне деценије обликовали идентитет Дунавских дијалога.
Дунавски дијалози су међународна манифестација савремене уметности у Новом Саду, посвећена повезивању земаља дунавског макрорегиона: Немачке, Аустрије, Словачке, Мађарске, Хрватске, Србије, Румуније, Бугарске, Молдавије, Украјине, Босне и Херцеговине, Словеније и Црне Горе.
Домаћин изложбе је Салон Музеја града Београда, отварање је планирано за 22. август, а поклоници ликовне уметности ће поставку моћи да обиђу до 12. септембра.
„Фестивал савремене уметности Дунавски дијалози покренут је у времену после већ стишаних и окончаних бурних, неки пут чак и револуционарних промена, у већем броју подунавских земаља”, написао је 2013. поводом првог издања ове манифестације ликовни критичар Сава Степанов (1951–2024), дугогодишњи уметнички директор чији је рад обликовао фестивалску мисију. „Важно је констатовати да се уметност у највећем броју подунавских земаља у актуелном тренутку одвија у демократским друштвима. Данас је стање демократије у подунавским земљама боље него било кад пре, без обзира на препреке наметнуте економском кризом те болним транзицијским процесима у земљама бившег социјализма. Актуелна уметност је, мењајући властито биће, постала својеврсни агенс низа аутентичних животних информација, подстичући и захтевајући дијалог и директну комуникацију која нас може одвести ка новим сазнањима и закључцима, ка некој новој моралности и етици. Јер, како ће написати Едгар Морен етика се нужно јавља као морална потреба”...
Сваки фестивалски циклус био је пажљиво куриран са јасно профилисаном тематском и критичком окосницом, утемељен у стварности и визији Степанова. Његов последњи допринос – тема О аутодеструкцији и против ње (2024) данас одзвања као снажна завршна нота једног континуираног уметничког и друштвеног промишљања, узевши у обзир рат у Украјини, који је драматично преобликовао духовни пејзаж овог региона.
Сећајући се тог последњег тематског импулса Саве Степанова, наслов изложбе „Између обала” постаје метафора животне и уметничке транзиције – позив да се, баш као и реке које нас спајају, настави дијалог који траје и када физичко присуство престане. Јер, између обала није само просторна одредница река које повезују земље дунавског слива, већ и лиминални простор – место између познатог и непознатог, световног и духовног, уметности и свакодневице.
У том духу, ова изложба, коју је као кустос обликовала историчарка уметности Ксенија Маринковић, отвара простор контемплације, сећања и новог дијалога.