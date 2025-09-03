ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО „МАЛИ ПРИНЦ” Лауреати Фенг Ли и Здравко Мићановић
Међународни фестивал позоришта за децу Суботица, чије се 32. издање одржава од 21. до 26. септембра, у организацији Отвореног универзитета Суботица, доделио је овогодишњу Награду за животно дело „Мали принц”, за изузетан допринос развоју културе и сценске уметности за децу, Фенг Ли из Кине у категорији иностраних стваралаца, и Здравку Мићановићу у категорији домаћих стваралаца.
Награда “Мали принц” је постхумно додељена и др Зорану Ђерићу, дугогодишњем директору и селектору фестивала и првом лауреату фестивалске награде “Отон Томанић”, који је преминуо новембра прошле године. Савет фестивала именовао је новог директора, редитеља Владимира Лазића, као и селекторку, глумицу и проф. др Маријану Прпу Финк.
Награду “Отон Томанић”, признање за театролошко промишљање у домену позоришта за децу и младе, добио је Борис П. Голдовски из Русије.
Др Фенг Ли, рођена 1966, угледна је кинеска списатељица и драматуршкиња. Активна је и награђивана још од 1983. у различитим уметничким областима, а од како се придружила Националном дечијем позоришту Кине 2014, Фенг Ли се посветила дечијем позоришту. Као драматург, поставила је 9 од својих 11 представа за децу и младе на сцену, а свака представа је освојила најмање две националне награде. Тренутно, Фенг Ли обавља функцију председнице Кинеског националног позоришта за оперу и плесну драму и чланица је Националног комитета Кинеске народне политичке консултативне конференције.
Др Здравко Мићановић рођен је у Лопарама у БИХ (Република Српска). Академију ликовних умјетности – сликарски одсјек завршио у Сарајеву 1977. Магистрирао је 1998. и докторирао 2020. на Факултету примењених уметности у Београду. Реализовао је велики број плаката, обликовао визуелне идентитете и бавио се опремом књига и других публикација. У области графичког дизајна и плаката добитник је више награда.
Овогодишње издање фестивала одржава се од 21. до 26. септембра на неколико локација у Суботици, и у Главном такмичарском програму угостиће 14 представа за децу из целог света, по избору нове селекторке фестивала др Маријане Прпе Финк. Биће одржан и Међународни форум за истраживање позоришне уметности за децу и младе, на тему „Различити приступи естетици у позоришту за децу и младе“.