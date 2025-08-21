ФЕСТИВАЛ ТЕЛЕСНЕ МУЗИКЕ ОД 2. ДО 4. СЕПТЕМБРА Нови балкански ритам
Четврто издање фестивала “Нови балкански ритам”, који промовише технику телесне музике, биће одржано од 2. до 4. септембра у Сремским Карловцима, Сремској Митровици и Београду.
Фестивал ће свечано бити отворен концертом групе Slavyk, квартета који творе Јулија Левандовска, Ана Врбашки, Марко Дињашки и Лукаш Малок, у Еколошком центру “Радуловачки” у Сремским Карловцим, с тим да је најављено да ће пре тога бити одржане две радионице телесне музике за одрасле. Другог дана фестивала, 3. септембра, у позоришту “Дадов” биће изведена музичко - плесна представу “Mirror with sound”, пројекат Alice in WonderBand и позоришта “Розбарк” фокусиран на традиционалне песме Шлеске и Војводине које се сусрећу с плесом и покретом, причајући приче о животу, рату, љубави, срећи и међусобној подршци. Други део вечери биће у знаку програма студената Академије драмских уметности у Кракову, који ће се представити и последњег дана фестивала у позоришту “Добрица Милутиновић” у Сремској Митровици након концерта групе Slavyk .
Фестивал “Нови балкански ритам” реализује УГ Отворени круг Нови Сад у сарадњи са Пољским институтом у Београду, позориштем “Розбарк” из Битома и Академијом драмских уметности из Кракова.