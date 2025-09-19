„ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП” НАЂЕ ПЕТУХОВ У ГАЛЕРИЈИ „АМЕРИЧКОГ КУТКА” Кроз графике, вез, слике и таписерије проговара о љубави и тузи
Изложба под називом „Живот је леп” Нађе Петухов биће отворена вечерас у 19 часова у Галерији Америчког кутка Нови Сад.
Поставка, како наводе организатори, кроз графике, вез, слике и таписерије, осветљава начин на који лична искуства и емоције прерастају у уметничке радове који говоре о универзалним темама – љубави и тузи, свакодневним ситуацијама, преломним тренуцима и унутрашњим променама.
Публика ће имати прилику да кроз детаље, мотиве и боје открива нова значења и личне интерпретације уметничких дела.
Нађа Петухов је рођена 2000. године у Крагујевцу, где је уписала студије графичког дизајна, а потом наставила образовање на Академији уметности у Новом Саду, дипломирала 2022. и наставила мастер студије на програму примењене уметности и дизајна. Иза себе већ има низ групних и самосталних изложби, као и учешће на међународним манифестацијама попут Бијенала графике у Чачку, Интернационалног бијенала минијатурне графике у Темишвару и Бијенала минијатурне уметности у Горњем Милановцу.
Њена изложба у „Америчком кутку” Нови Сад траје до 5. октобра и део је програма који подржава младе ауторе и ауторке и промовише савремену уметност кроз различите форме и изразе.