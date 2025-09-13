ПОЛА ВЕКА НОМУСА У НОВОМ САДУ! Пет деценија уметничке музике, концерти, светске звезде и незаборавни тренуци од 16. до 23. октобра
Новосадске музичке свечаности, најзначајнији фестивал уметничке музике на овим просторима, ове године обележава пола века постојања програмом у оквиру којег ће од 16. до 23. октобра наступити и Војвођански симфонијски оркестар и Београдска филхармонија, и Кемал Гекић и Рамбо Амадеус, и Антонио Серано и Вин-сент Пеирани...
Подсетимо, Номус је доживео своје прво издање 1975. на иницијативу кларинетисте Антона Еберста, директора тадашње Уметничка продукција Радио Телевизије Нови Сад. Одабрани месец је био октобар, када је обележаван Дан Града Новог Сада и у том термину, фестивал је у континуитету одржан шест пута - до 1980, а онда је наступила шестогодишња пауза, због "неразумевања друштвеног окружења".
Заправо, у периоду од 1981. до 1984. фестивала није било ни у каквом облику, док је 1985. и 1986. одржана манифестација под називом Новосадске музичке јесени, која је концепцијски била само на трагу изворника. Тек 1987. године, агилношћу и предузимљивошћу Музичке омладине Новог Сада, фестивал је обновљен под аутентичним именом и од тада до данас, организатор и извршни продуцент остаје МОНС, а фестивал траје у континуитету, који је нарушило једино 1999. НАТО бомбардовање, с тим да је и за ту годину програм био при-премљен у потпуности али, нажалост, није и реализован.
О томе какав је углед Номус стекао у свету уметничке музике најбоље ислуструју имена која су током проте-клих пола века наступала пред Новосађанима, попут Камерног оркестра „Франц Лист”, Камерног ансамбла оркестра Бољшој театра, Московских и Загребачких солиста, Камерног оркестра „Малер”, Кремерате Балтике и виолинисте Гидона Кремера, његових колега по инструменту Немање Радуловића, Стефана Миленковића, Дмитрија Ситковецког, Жан-Марк Филипа Ванжабедијана, Алисе Маргулис, Вернера Хинка, пијаниста Иве Погорелића, Фазила Саја, Марије Жоао Пиреш, Џулијуса Дрејка, Дмитријас Башкирова, Јасминке Станчул, Ерика ле Сажа, диригената као што су Младен Јагушт, Валериј Пољански, Ларс Фогт, Илмар Лапинш, Марк Расел Смит, Алан Гилберт, виолончелиста Алакесндра Књазева, Марка Копеа, Иштвана Варге, Анатолија Ли-бермана, цитрафонисте Ернеа Кираља...
Овогодишње, свечарско издање Новосадских музичких свечаности отвориће у Синагоги 16. октобра Војво-ђански симфионијски оркестар под управом маестра Александра Марковића. На програму ће бити дела Сер-геја Рахмањинова и Хектора Берлиоза, а као солиста наступиће познати руски пијаниста Андреј Гугнин. Већ сутрадан нова посластица - специјал који је припремио „светски а наш” Кемал Гекић уз нараторску подршку - Рамба Амадеуса, да би 18. октобра у Синагоги гостовала и Београдска филхармонија под управом Карла Пон-тија Млађег, сина легендарне Софије Лорен, а солиста ће бити контрабасиста Божо Параџик.
У наставку овогодишњег Номуса планирана су још два посебна програма: најпре ће се 19. октобра међуна-родни ансамбл Dialogos представити средњовековним репертоаром као и властитим, ауторским, али утеме-љеним на средњовековним изворима; следеће вечери велика светска звезда усне хармонике Антонио Серано представиће пројекат Бах&’Бах’, којим ће Новосадске музичке свечаности обележити 275 година од смрти ге-нијалног немачког композитора.
Финална трећина фестивала почеће концертом посвећеном Моцарту Војвођанског симфонијског орке-стра, овога пута под управом украјинског диригенра Валентина Урјупина, а солисти ће бити пијанисти Алек-сеј Володин и Едит Пења. У среду, 22. октобра, један од најпознатијих светских џез хармоникаша Винсент Пеи-рани и сопран саксофониста Емил Паризијен долазе у Нови Сад са пројектом „Abrazo”, док је за само финале Номуса предвиђена Фантастична симфонија Франца Листа за мушки хор, солисту и оркестар у извођењу Симфонијског оркестра и Мушког хора РТС-а под управом маестра Србољуба Динића и са јужнокорејским теонором Квонсу Џоном као солистом.
Није згорег навести да је Град Нови Сад од 1996. покровитељ Номуса, а да су још 2008. Новосадске музичке свечаности проглашене манифестацијом од посебног значаја за Војводину, те да Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе са верским заједницама такође пружа подршку реализацији фестивала. Карте за свечарски Номус биће пуштене у продају 26. октобра, а све додатне информације моћи ће да се добију на сајту Музичке омладине Новог Сада.
М. Стајић