ПРЕДСТАВЕ СА ЧЕТИРИ КОНТИНЕНТА Ближи се 32. међународни фестивал позоришта за децу у Суботици
У оквиру такмичарског програма 32. међународног фестивала позоришта за децу Суботица, који се ове године одржава од 21. до 26. септембра, у организацији Отвореног универзитета Суботица, наћи ће се 13 представа за децу из целог света, по избору нове селекторке фестивала др Маријане Прпе Финк.
- Ове, 2025. године, на Међународном фестивалу позоришта за децу у Суботици, уметници из Европе, Азије, обе Америке и Африке, укупно 128 представа из 36 земаља, желели су да покажу своје умеће... Овај јединствени позоришни догађај разноврстан је не само по прилици да на једном месту деца упознају различитост култура и позоришних облика, већ и по томе да деца истражују и сазнају: ко су јунаци, звуци, боје и облици, бајколиких или чудесних догађаја, у које их уводи позоришна чаролија – указује селекторка Маријана Прпа Финк.
У такмичарском програму су и три домаће представе. Дечје позориште Суботица извешће представу „Желим да будем нормалан”, ауторке Теодоре Попове, у режији бугарског редитеља Тодора Валова. Новосадско Позориште младих извешће „Црвенкапу”, познату бајку у режији Саше Латиновића, док ће Позориште лутака „Пинокио” из Београда извести представу „Чудо”, по мотивима истоименог романа Р. Х. Паласије, у драматизацији Теодоре Марковић.
Из региона и комшијских земаља долази такође три остварења. Дјечије позориште Републике Српске представиће остварење „Буре” по мотивима приповетке Исидоре Секулић, у режији Соње Секулић, и драмској адаптацији Тијане Грумић. „Пинокио” Државног луткарског позоришта Русе из Бугарске по чувеном тексту Карла Колодија, постављен је као позоришна представа, кабаре и црно-бели филм. Из Словеније стиже представа „Блуп и лица воде” у извођењу Завода „Кускус”.
Пољско позориште „Пинокио” из Лођа извешће „Баладе и романсе” намењене омладини и одраслима. Из Словачке стиже невербална представа „Космос” Позоришта „Одиво”, за најмлађи узраст. „Живи” позориште из Шпаније доноси нам представу „Музикосликарство”. Велика краљевска стона позоришна трупа њихових ненадмашних височанстава стиже из Швајцарске, и изводи представу „Живот у кутији”. Турску представљају Градска позоришта Метрополитанске општине Ескишехир, с луткарском представом „И ја умем да летим”.
Две представе стижу чак из Централне и Јужне Америке. „Преполовљено позориште” из Мексика извешће музичку представу „Уплетени међу луткама”, док ће колумбијска Фондација за позориште „Мадретиера” извести представу „Гоблин плаче због батина”.
Жири главног такмичарског програма чине овогодишњи добитници награде за животно дело „Мали принц” – Фенг Ли (Кина) и Здравко Мићановић (Србија), као и Џереми Тарнер из Велса.
Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици убраја се међу најважније манифестације овог типа у региону. Иако је у основи усмерен на луткарство, фестивал пружа простор и другим уметничким изразима, па тако годинама има значајну улогу у развоју и афирмацији дечјег театра у Србији. Као пратећи, али веома важан део програма, Фестивал у Суботици краси организација међународног Форума за истраживање позоришта за децу и младе, на којем учествују бројни педагози, академици и театролози из целог света. Ове године тема је „Различити приступи естетици у позоришту за децу и младе”.