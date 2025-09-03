АЈВАР КОЈИ ЋЕ СВИ ДА ХВАЛЕ! Мали додатак на крају припреме чини УКУС још бољим и трајнијим
Ако желите да ваш ајвар остави без речи сваког ко га проба, пред крај припреме додајте јабуково сирће, а разлика ће бити невероватна.
Ајвар је једна од омиљених зимских салата на Балкану, позната по својој свестраности, али се најчешће користи као намаз. Због своје богате традиције у региону, постоји безброј начина да се припреми.
Црвена паприка је основа сваког ајвара, а многи му додају и патлиџан, парадајз, па чак и зачине попут уља, сирћета, соли и мало шећера. Али, управо јабуково сирће може бити тајни састојак који ајвар подиже на виши ниво.
Јабуково сирће - тајни састојак за савршен ајвар
Додавањем мало јабуковог сирћета у ајвар добијате далеко богатији укус него кад користите класично бело, алкохолно сирће. Његова блага киселкастост не само да истиче природну слаткоћу печене паприке, већ и савршено уравнотежује масноћу уља, дајући ајвару фину, заокружену арому коју ће сви приметити.
Зашто додати јабуково сирће у ајвар?
Осим што побољшава укус, јабуково сирће продужава и трајност ајвара. Његова природна киселина делује као благ конзерванс, па ајвар дуже остаје свеж, без промена у укусу или текстури. Уз то, јабуково сирће помаже и варењу, па чак и ако претерате с количином, ајвар вам неће пасти тешко на стомак.
Колико јабуковог сирћета је довољно?
За већу количину ајвара, рецимо, на 10 кг паприка је довољно додати 2 до 3 кашике јабуковог сирћета, и то пред сам крај кувања. Код мањих мера, једна кашика је сасвим довољна.
Кључ је у мери - циљ није да ајвар постане кисео, већ да добије благу, суптилну арому и продужену постојаност.