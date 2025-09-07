БРЗЕ, МЕКАНЕ И БЕЗ КВАСЦА! Рецепт за најукусније крофне
Крофне без квасца које мењању правила – трик који штеди време, а даје савршен резултат.
Заборави на чекање да тесто нарасте и на компликоване кораке. Ако си икада пожелео да направиш крофне које су мекане, мирисне и готове за мање од пола сата – ово је рецепт који мења игру. И да, без квасца. Звучи као превара, али није. Трик је у једном састојку који сви имамо, али ретко користимо на прави начин.
Како функционише трик са прашком за пециво?
Уместо квасца, користи се прашак за пециво – али не било како. Кључ је у комбинацији са јогуртом и кратком термичком обрадом. Јогурт даје влажност и благу киселост, док прашак за пециво одмах реагује и подиже тесто. Резултат? Крофне које шуште под зубима, а не траже сат времена чекања.
Састојци који ти требају:
2 јаја
200 мл јогурта
2 кашике шећера
1 ванилин шећер
1 прашак за пециво
350 г брашна (по потреби додај још)
прстохват соли
уље за пржење
шећер у праху за посипање
Припрема без стреса
Умути јаја са шећером и ванилин шећером, додај јогурт, па постепено умешај брашно са прашком за пециво и сољу. Тесто треба да буде мекано, али да се не лепи. Развуци га на побрашњеној површини, модлом вадити крофне и пржити их у дубоком уљу док не порумене. Поспи шећером у праху и уживај.
Зашто овај рецепт ради?
Зато што користи хемијску реакцију одмах, без ферментације. Идеално за оне који немају времена, али желе домаћи укус. И да, крофне остају мекане и сутрадан – ако их уопште остане.
Рецепт који мења правила игре – без квасца, без чекања, а резултат изгледа као да је настајао сатима. Савршен за оне тренутке када треба брзо, а да изгледа спектакуларно. Крофне које нестају брже него што се направе, а трик који их чини савршеним ретко ко користи.