08.09.2025.
Нови Сад
ДОМАЋИ ПАРАДАЈЗ СОС ПО ИТАЛИЈАНСКОМ РЕЦЕПТУ ! Савршен за пасте и сва јела, једноставно и лако, без превише зачина

08.09.2025. 18:12
Пише:
Дневник
Извор:
Stvarukusa/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Научите како да направите домаћи италијански сос од парадајза са босиљком. Једноставан рецепт за зимницу, савршен за пасте и друга јела

Италијански парадајз сос је једноставан, а опет пун укуса. Прави се од свежих парадајза и мало босиљка, без вишка зачина и додатака. Овај рецепт је основа многих јела и права летња зимница.

Основне информације

Кухиња: Италијанска

Тип јела: зимница

Порције/Количина: око 2–2,5 л соса

Укупно време припреме: 50 минута

Тежина: Лако

Састојци:

           2 кг свежих парадајза

           Со по укусу

           Свежи листови босиљка

Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

Припремите парадајз

Оперите парадајз, уклоните петељке и преполовите их. Благо их исцедите да уклоните семенке и вишак воде.

Кувајте сос

Ставите парадајз у шерпу и кувајте на тихој ватри око 30 минута уз повремено мешање. Додајте со када се парадајз потпуно распадне.

Пасирајте сос

Пропасирајте кувани парадајз кроз пасирку или млин за поврће да добијете глатку пулпу и сос.

Флаширање

Сипајте сос у стерилне флаше или тегле. Додајте у сваку мало свежег босиљка и добро затворите.

Извор:
Stvarukusa/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
