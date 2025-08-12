clear sky
34°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1713
usd
100.7752
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ХЛАДНА ТУНА САЛАТА КОЈА ТОПИ КИЛОГРАМЕ! Савршена за летње дане, а прави се за 5 минута

12.08.2025. 16:57 17:04
Пише:
Дневник
Извор:
Trpeza.alo/Дневник
Коментари (0)
да
Фото: freepik, ilustracija

Лагана, хранљива и пуна укуса, ова туна салата је савршен избор када желите здрав оброк који ће вас заситити, али не и оптеретити.

Заситна и укусна, савршена за вреле летње дане.

Потребно је:

           2 конзерве туна филета у биљном уљу

           3-4 кувана јаја

           150 г краставаца

           1 кашичица нарезаног влашца

           1 чен белог лука

           40 мл маслиновог уља

           1 кашика јабуковог сирћета

Припрема: 

Нарежите филете туне на мање комаде па их измешајте са исецканим куваним јајима, краставцима и влашцем. Додајте бели лук, маслиново уље и јабуково сирће. Лагано промешајте салату па ставите у фрижидер да се охлади.

салата салата од туњевине рецепт
Извор:
Trpeza.alo/Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај