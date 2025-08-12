ХЛАДНА ТУНА САЛАТА КОЈА ТОПИ КИЛОГРАМЕ! Савршена за летње дане, а прави се за 5 минута
12.08.2025. 16:57 17:04
Коментари (0)
Лагана, хранљива и пуна укуса, ова туна салата је савршен избор када желите здрав оброк који ће вас заситити, али не и оптеретити.
Заситна и укусна, савршена за вреле летње дане.
Потребно је:
• 2 конзерве туна филета у биљном уљу
• 3-4 кувана јаја
• 150 г краставаца
• 1 кашичица нарезаног влашца
• 1 чен белог лука
• 40 мл маслиновог уља
• 1 кашика јабуковог сирћета
Припрема:
Нарежите филете туне на мање комаде па их измешајте са исецканим куваним јајима, краставцима и влашцем. Додајте бели лук, маслиново уље и јабуково сирће. Лагано промешајте салату па ставите у фрижидер да се охлади.