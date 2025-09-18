ЛЕСКОВАЧКИ ШТОС ЗА БОЉЕ МЕСО СА РОШТИЉА Једним зачином премажите решетке, помоћи ће у лакшем гриловању и биће МАЊЕ ДИМА
Кад је у питању роштиљ, свако од нас има своје омиљене методе припреме меса.
Добар роштиљ-мајстор никада неће погрешити приликом припреме пилетине, свињетине, кобасица, пљескавица и ћевапа, али ни кад припрема сам роштиљ пре гриловања.
Лесковачки роштиљ-мајстори примењују посебан трик како би месо са решетке било што укусније и сочније.
Најтежа ствар за особу која прави роштиљ на отвореном је дим који се појављује приликом стављања меса или поврћа на роштиљ, али постоји трик који спречава да се то догоди. Лесковачки роштиљ-мајстори никада не прилазе роштиљу без једног зачина који обуздава дим и уједно чини да месо са решетке буде бољег укуса.
Трик у који се куну је посипање соли преко решетке директно на жар. Поред тога што ће интензивирати укус хране, со ће такође помоћи у регулисању температуре и дима који је неизбежан нуспроизвод роштиљања.
Со помаже у смањењу прекомерног дима, јер има способност да апсорбује масноћу која капље на угаљ и на тај начин спречава сагоревање. Поред тога, со такође помаже у одржавању константне температуре и равномерној расподели топлоте, тако да ћете и месо и поврће лакше изгриловати.
Изаберите природни дрвени угаљ, јер ће он храни дати најбољи укус. Избегавајте меки дрвени угаљ или сирово, неосушено дрво.
Месо би требало да буде мало масније како би задржало сочност. Свињски врат, ребра, крилца и пилећи батак су прави избор. Ако желите да припремите јунетину на жару, изаберите масније комаде.
Маринирање је такође важан корак у припреми меса. Направите маринаду и оставите месо неколико сати да апсорбује зачине.
Пре стављања меса на роштиљ, упалите угаљ најмање 20 минута раније како би се уклониле нечистоће и крхотине. Пустите да се роштиљ добро загреје и тек тада можете безбедно да ставите месо или поврће на решетку.