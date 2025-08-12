МИРИШЕ НА ЛЕТО, СУНЦЕ И МЕДИТЕРАН Пробајте италијанску ПЕПЕРОНАТУ Неодољиво подсећа на наш сатараш
Пепероната је једно од оних јела које мирише на лето, сунце и медитеран.
Потиче из јужне Италије, а њена једноставност и раскош боја освајају на први залогај. Сочна паприка, благи слаткасти укус лука и парадајза, те мирис маслиновог уља чине је идеалним прилогом или лаганим главним јелом. У Италији се често служи уз свеже печен хлеб, рибу или месо, а може се јести и охлађена као антипасто. Ово јело подсећа на наш сатараш.
Рецепт за италијанску пеперонату
Састојци:
4 црвене или жуте паприке (средње величине)
2 главице црног лука
3 чена белог лука
4 зрела парадајза (или 300 мл пасираног парадајза)
4 кашике екстра девичанског маслиновог уља
со и свеже млевени бибер по укусу
свеж босиљак или першун за украс
(по жељи) прстохват шећера ради балансирања киселости парадајза
Припрема:
Паприке оперите, очистите од семенки и исеците на траке.
Лук исеците на танке полумесеце, а бели лук ситно исецкајте.
У дубљој тигањ или шерпу сипајте маслиново уље и на средњој температури пропржите лук док не постане стакласт.
Додајте паприке и пржите 10 минута, уз повремено мешање.
Убаците бели лук, кратко пропржите, па додајте исецкан парадајз или пасирани парадајз.
Зачините сољу, бибером и (ако желите) прстохватом шећера.
Смањите температуру, поклопите и кувајте око 20–25 минута, док паприке не омекшају, а укуси се сједине.
Скините са шпорета и украсите свежим босиљком или першуном.
Пепероната је прави пример како једноставне намирнице могу дати савршен резултат. Можете је послужити топлу, као прилог уз месо или рибу, или охлађену, као лагано предјело уз чашу вина. Без обзира како је припремите, овај медитерански класик ће вам донети мирис и укус Италије право на трпезу.