ПОМОЋУ ОВОГ ТРИКА ТЕСТО ВАМ СЕ НИКАДА НЕЋЕ ЛЕПИТИ ЗА ТЕПСИЈУ Направите савршен колач без муке

15.09.2025. 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Индекс.хр
Сви смо то доживели: испечете прелеп колач, поносни на своје кулинарско умеће, а онда следи тренутак истине – вађење из калупа.

Нажалост, тај тренутак се често претвори у катастрофу, па савршени колач заврши у комадићима. Ово је посебно чест проблем код печења у калупима за куглоф, јер чак и ако сте темељно намазали сваки милиметар калупа, често то није довољно и колач се ипак залепи.

Срећом, постоји генијално једноставно решење за овај наизглед неизбежан проблем, пише The Kitchn, а то је домаћа смеса за калупе. Ево о чему је реч.

Шта је смеса за калупе?
 

То је домаћа паста за одвајање колача од калупа, направљена од само три састојка: глатког брашна, биљног уља и биљне масти. Смеса се једноставно четкицом нанесе у танком, равномерном слоју на унутрашњост било ког калупа за печење, након чега можете нормално наставити с припремом колача по рецепту.

Припрема је изузетно лака. Потребно је само помешати једнаке количине глатког брашна, биљног уља и биљне масти док не добијете глатку пасту. Ову смесу можете чувати у херметички затвореној посуди у фрижидеру и користити по потреби.

Зашто је ова смеса боља од других метода?
 

Иако на тржишту постоји много производа и техника које обећавају спречавање лепљења, ова домаћа смеса једина је која даје доследно савршене резултате. Јефтина је, лако се прави и још лакше користи. Оно што је најважније, за разлику од других решења, не оставља масне трагове на колачу нити мења боју његове површине. Не осети се у укусу готовог колача, који ће без икаквог отпора исклизнути чак и из најстаријег и најистрошенијег калупа у вашој кухињи.

