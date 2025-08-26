(ВИДЕО) СИЛВЕСТЕР СТАЛОНЕ КОНАЧНО ИЗАБРАО ИЗМЕЂУ РОКИЈА И РАМБА Погодите шта је рекао славни глумац
26.08.2025. 13:35 13:39
Коментари (0)
За милионе филмских фанова широм света, то је питање које се поставља скоро 50 година - Роки Балбоа или Џон Рамбо?
Два легендарна лика, која је оживео Силвестер Сталоне, представљају стубове акционог и драмског филма, али је сам глумац коначно разрешио дилему током једног јавног наступа.
На видео снимку који је постао виралан на друштвеним мрежама, чувени Слај се нашао пред директним питањем из публике: "Роки или Рамбо?".
Са осмехом на лицу, и сам Сталоне се придружио повицима, тријумфално узвикујући "Роки!", потврђујући тиме избор публике, али и свој лични.