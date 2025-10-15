(ВИДЕО) ШВЕДСКА ПОСТАЈЕ ПРВА ДРЖАВА КОЈА ПРИПИСУЈЕ ПУТОВАЊЕ КАО ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ Сауна, шетње шумама ове земље, ево шта све улази у "терапију"
Замислите да вам лекар уместо пилуле пропише путовање, и то не било какво – већ у Шведску, земљу познату по нетакнутој природи и чистом ваздуху.
Нови програм "Visit Sweden" омогућава управо то, охрабрујући лекаре широм света да пацијентима препоруче путовање у Шведску за њихово боље здравље и благостање.
Шведска је тако постала прва земља која међународна путовања третира као медицинску терапију. Кроз пионирски програм "The Swedish Prescription" или "Шведски рецепт", лекари се подстичу да пацијентима препоруче активности попут сауне, купања у хладној води и шетње кроз шуме у Шведској.
Све што је потребно јесте да пацијенти из било ког дела света преузму медицинску препоруку са сајта "Visit Sweden" и представе је свом лекару. А они, с друге стране могу препоручити сауна у Лапонији за бољи сан или купање у хладној води у Архипелагу Стокхолма за побољшање циркулације.
Иницијатива "Шведски рецепт" заснована је на новим истраживањима која истичу обновљиву моћ природе, културе и друштвене интеракције – области у којима Шведска редовно заузима врхунске позиције у свету.
Кампању подржава YоуGov анкета која је показала да већина људи никада није чула за "рецепт за природу", "друштвени рецепт" или "културни рецепт". Ипак, скоро две трећине испитаних изјавило је да би били спремни да следе овакве препоруке ако их лекар пропише.
Др Стејси Белер Страјер, заменик директора у ПаркРXАмерица, каже да концепт има смисла:
"Природа, друштвени амбијент и култура имају обновљиву моћ. Радо бих разговарала са својим пацијентима о томе како шведска природа може допринети њиховом здрављу – и отворена сам за прописивање таквих рецепата".
Док здравствени системи у неколико земаља у Европи већ тестирају облике "зелених рецепата", који подстичу пацијенте да проводе време на отвореном како би смањили стрес и побољшали физичку отпорност, Шведска жели да иде корак даље.
"Visit Sweden" је саставио листу активности широм земље које су и културно аутентичне и научно подржане за своје здравствене бенефите. То укључује шетње кроз шуму, пливање на отвореном, нордијске спа традиције, догађаје засноване на заједници, као и познати шведски ритуал кафе и колача "фика".
Земља је такође позната по чистом ваздуху, релативно хладним летима и снажној културној инфраструктури, од музеја дизајна до светски признатих музичких и уметничких догађаја. Повезујући ове квалитете директно са здравственим исходима, Шведска жели да иде даље од традиционалне промоције туризма и учини путовање делом терапије.
"Шведски стил живота природно промовише добробит – од слободног приступа нашим прелепим шумама и језерима, до свежег ваздуха, хладнијих лета, здравих фика пауза и нашег живахног културног живота", каже Сузан Андерсон, извршна директорка Висит Сwеден.
Пријаве су сада доступне путем сајта Висит Сwеден, где су описане активности, научна позадина и практични водич за лекаре и пацијенте.