Права манекенка! БАКА ОТКРИЛА ПРВЕ ДЕТАЉЕ О УНУЦИ АРИЈИ Пријовићкина малена за десетку: тешка три киле, а дуга 51 ценитиметар
03.09.2025. 18:04 18:17
Певачица Александра Пријовић се породила! Данас, 3. септембра, на свет је донела девојчицу Арију.
Порођај је протекао у најбољем реду, мама и беба су добро, а сада се огласила и поносна бака, Пријина мајка Борка Михајловић.
Путем Инстаграма је поделила предивну поруку и прве информације о унуци Арији.
– Родила се Арија – написано је у објави, у којој су саопштени и детаљи порођаја.
Мала Арија родила се данас, 3. септембра, у 15.55 часова. Тешка је 3,03 кг, а дугачка је 51 цм.