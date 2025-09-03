light rain
28°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Права манекенка! БАКА ОТКРИЛА ПРВЕ ДЕТАЉЕ О УНУЦИ АРИЈИ Пријовићкина малена за десетку: тешка три киле, а дуга 51 ценитиметар

03.09.2025. 18:04 18:17
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
beba
Фото: Pixabay

Певачица Александра Пријовић се породила! Данас, 3. септембра, на свет је донела девојчицу Арију.

Порођај је протекао у најбољем реду, мама и беба су добро, а сада се огласила и поносна бака, Пријина мајка Борка Михајловић.

 

 

Путем Инстаграма је поделила предивну поруку и прве информације о унуци Арији.

– Родила се Арија – написано је у објави, у којој су саопштени и детаљи порођаја.

Мала Арија родила се данас, 3. септембра, у 15.55 часова. Тешка је 3,03 кг, а дугачка је 51 цм.

 

 

Александра Пријовић рођење бебе ћерка
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Стигла принова! ПРИЈА РОДИЛА ЖЕЉНО ИШЧЕКИВАНУ ЋЕРКИЦУ Тата Филип и син Александар једва чекају да је виде!
прија

Стигла принова! ПРИЈА РОДИЛА ЖЕЉНО ИШЧЕКИВАНУ ЋЕРКИЦУ Тата Филип и син Александар једва чекају да је виде!

03.09.2025. 16:10 16:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВАКО СЕ ЗОВЕ ЋЕРКА АЛЕКСАНДРЕ ПРИЈОВИЋ Добила је ретко, страно име
прија

ОВАКО СЕ ЗОВЕ ЋЕРКА АЛЕКСАНДРЕ ПРИЈОВИЋ Добила је ретко, страно име

03.09.2025. 16:49 16:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај