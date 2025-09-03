light rain
30°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Стигла принова! ПРИЈА РОДИЛА ЖЕЉНО ИШЧЕКИВАНУ ЋЕРКИЦУ Тата Филип и син Александар једва чекају да је виде!

03.09.2025. 16:10 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Блиц
Коментари (0)
прија
Фото: Youtube Printscreen/ Blic TV

Певачица Александра Пријовић (29) породила се и на свет донела девојчицу.

Ово је после дуго година прва ћерка у породици Живојиновић, па је самим тим жељно ишчекивана.

Александра Пријовић се породила у једној приватној клиници.

 

 

Певачица је пре неколико сати ушла у породилиште, када ју је у болницу довезао супруг Филип Живојиновић.

Порођај је прошао у најбољем реду, а мама и беба се осећају добро.

Александра Пријовић је после порођаја пребачена у апартман, а ћеркицу ће ускоро видети поносни тата. Ипак, онај који највише ишчекује новог члана је мали Александар, син Александре и Филипа, па ће у наредним сатима и он упознати сестру.

Подсећања ради, певачица се остварила у улози мајке пре шест година, када су она и Филип Живојиновић добили сина Александра.

 

 

Александра Пријовић родила девојчицa
Извор:
Телеграф/ Блиц
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Блиста у трудноћи! АЛЕКСАНДРА ПРИЈОВИЋ ЧЕТИРИ НЕДЕЉЕ ПРЕД ПОРОЂАЈ! Открива тајну исхране која јој ДАЈЕ ЕНЕРГИЈУ и лепоту чекајући друго дете
да

Блиста у трудноћи! АЛЕКСАНДРА ПРИЈОВИЋ ЧЕТИРИ НЕДЕЉЕ ПРЕД ПОРОЂАЈ! Открива тајну исхране која јој ДАЈЕ ЕНЕРГИЈУ и лепоту чекајући друго дете

11.08.2025. 18:13 18:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) АЛЕКСАНДРА ПРИЈОВИЋ БЛИСТА У ДРУГОЈ ТРУДНОЋИ У цветној хаљини Оскара де ла Ренте показала како изгледа ШИК трудница, а од ЦЕНЕ ће вам испасти вилица
aleksandra prijović

(ФОТО) АЛЕКСАНДРА ПРИЈОВИЋ БЛИСТА У ДРУГОЈ ТРУДНОЋИ У цветној хаљини Оскара де ла Ренте показала како изгледа ШИК трудница, а од ЦЕНЕ ће вам испасти вилица

11.08.2025. 11:01 11:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај