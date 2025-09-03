Стигла принова! ПРИЈА РОДИЛА ЖЕЉНО ИШЧЕКИВАНУ ЋЕРКИЦУ Тата Филип и син Александар једва чекају да је виде!
Певачица Александра Пријовић (29) породила се и на свет донела девојчицу.
Ово је после дуго година прва ћерка у породици Живојиновић, па је самим тим жељно ишчекивана.
Александра Пријовић се породила у једној приватној клиници.
Певачица је пре неколико сати ушла у породилиште, када ју је у болницу довезао супруг Филип Живојиновић.
Порођај је прошао у најбољем реду, а мама и беба се осећају добро.
Александра Пријовић је после порођаја пребачена у апартман, а ћеркицу ће ускоро видети поносни тата. Ипак, онај који највише ишчекује новог члана је мали Александар, син Александре и Филипа, па ће у наредним сатима и он упознати сестру.
Подсећања ради, певачица се остварила у улози мајке пре шест година, када су она и Филип Живојиновић добили сина Александра.