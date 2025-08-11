(ФОТО) АЛЕКСАНДРА ПРИЈОВИЋ БЛИСТА У ДРУГОЈ ТРУДНОЋИ У цветној хаљини Оскара де ла Ренте показала како изгледа ШИК трудница, а од ЦЕНЕ ће вам испасти вилица
Певачица Александра Пријовић је још једном показала да се трудноћа и стил не искључују, већ савршено допуњују.
Певачица која се ускоро спрема за порођај одушевила је фанове и модне сладокусце мини-хаљином са упечатљивим цветним дезеном, коју носи као да је за њу кројена. Њена хаљина није само модни потез, већ својеврсни доказ да труднички стил може бити и елегантан и удобан.
Хаљина у питању је креација славне модне куће "Оскар де ла Рента", модел "Camellia Jacquard Sleeveless Fit & Flare" у нежним нијансама розе и бледо плаве, која савршено прати линију тела, истичући труднички стомак без притиска. Овај крој, познат као "фит & флер", пружа довољно простора у доњем делу, чинећи је идеалним избором за будуће мајке које не желе да се одричу шика.
Израђена од финог "жакард" материјала, хаљина има децентан сјај и структурирани облик који не гуши, већ нежно прати труднички стомак, остављајући довољно простора за раст и удобност. Без рукава и са суптилним изрезом у струку, наглашава женску силуету без превеликог оптерећења, што је у трудноћи права реткост.
Александра ју је обукла баш у право време, када је труднички стомак већ видљив, а удобност и стил морају да иду руку под руку. Хаљина је кратка, па доноси дозу свежине и младалачког духа, а цветни дезен делује као да је пренет са неке медитеранске дестинације.
Хаљина Александре Пријовић, иако није званично дизајнирана као трудничка хаљина, својим кројем и материјалом савршено одговара потребама будућих мама. "Фит & флер" крој омогућава да горњи део хаљине лепо прати линију тела и трудничког стомака, док доњи део нежно шири, пружајући довољно простора и удобности. Материјал је довољно чврст, али истовремено прозрачан и удобан, што је кључ током последњих месеци трудноће.
Колико кошта хаљина коју сви сада гледају?
Оно што многе занима - цена ове модне посластице износи 2990 долара. Да, није за сваки џеп, али као што добро знамо, право модно задовољство не долази на попусту.
Како стилизовати хаљину за сваки дан и свечане прилике?
За урбани шик: Комбинујте хаљину са белим или беж патикама и минималистичким аксесоарима - дискретан ланчић и мала торбица довољне су да стајлинг изгледа свеже и модерно. Додајте лагани кардиган или оверсизед блејзер за слојевитост.
За гламур вечери: Уз ову хаљину иду високе штикле у боји коже или металик тоновима. Додајте статемент минђуше и елегантну пунђу или таласе у коси. Мала ташна са детаљима може бити шлаг на торту.
За трудничке дане: Хаљину можете носити и са мекшим плетивом или широким каишем испод груди који додатно подржава стомак, а притом визуелно дели силуету и даје софистициран изглед.
Повољнија алтернатива за труднице које желе да изгледају као Александра
Не мора сваки луксузни комад да кошта хиљаде долара. Ево неколико модела и брендова који нуде сличан фит & фларе крој и цветни дезен, прилагођени трудницама и за мање од 150 евра:
Зара матернитy - познати су по модерним, али приступачним трудничким хаљинама које прате линију и имају лепршаве материјале.
Х&М Мама колекција - често у понуди има цветне хаљине са еластичним пасом и кројем који се прилагођава стомаку.
АСОС Матернитy - са одличним избором шик модела за сваки дан и специјалне прилике, у распону цена од 50 до 120 евра.
Реакције познатих
Нису остале равнодушне ни друге даме из света познатих - Наташа Беквалац, Јелисавета Орашанин, Гога Секулић и Милица Тодоровић само су неке које су у коментарима на Инстаграму оставиле емотиконе срца и похвале. Све су сложне у једном: Александра зна како да труднички стил учини трендсетерским и неодољивим.
Александра Пријовић је у трудноћи потврдила да мода није резервисана само за оне "без стомака". Хаљина са цветним дезеном, иако луксузна ценом, показује како труднички стил може бити пун елеганције, лакоће и женствености. Савршен избор за даме које желе да труднички период обележе са стилом.