ВИГОВИ СТИГАО У СРБИЈУ "Није чаробни лек, али делује" – каже ендокринолог
Нови лек за гојазност, познат под називом Вигови, стигао је у Србију.
Стручњаци истичу да није реч о "чаробном леку", већ о медицински доказаном препарату који може помоћи у смањењу телесне тежине. Ендокринолог др Срђан Поповић објашњава како лек делује и ко може да га користи.
- Код нас сваки нови лек изазива одређену сумњу. Код Оземпика постоје пацијенти који га одлично подносе и они који га не подносе. Вигови садржи семаглутид, тзв. инкретин иметик – хормон који луче Ц-ћелије у дигестивном тракту, тачније у дванаестопалачном цреву, а откривен је пре око 20 година. Од тада су фармацеутске компаније развиле инкретин иметике који су се показали као одлични стимуланси панкреаса - објашњава др Поповић.
Он додаје да код пацијената са типом 2 дијабетеса постоји одређена ендогена секреција инсулина, док код типа 1 та секреција практично не постоји, па лек није примењив уколико нема инсулинске резерве.
- Испоставило се да семаглутид делује и на гојазност. Нови лек Вигови може довести до смањења телесне масе за око 20 одсто. Реч је о истом леку као Оземпик, али са знатно већом концентрацијом. Вигови се може користити и код обичне гојазности, док је Оземпик првенствено ефикасан код инсулинске резистенције и манифестног дијабетеса - истиче др Поповић.
Обољење очног живца и Оземпик
Др Поповић појашњава да лек не утиче на обољења очног живца:
- Изненадно слепило може настати безболно, али то није повезано са Оземпиком или Виговијем. Дијабетес може утицати на ендотел, али ја никада нисам давао Оземпик пацијентима који имају ретинопатију, која доводи до локалних проширења и сужења крвних судова, стварања микроанеуризми и потенцијалног крварења, што може довести до слепила. Обољење очног живца напредује врло брзо, али обимне студије у Америци показале су да семаглутид не изазива компликације код овог стања - каже др Поповић.
Вигови и ризик од злоупотребе
- Увек постоји ризик од злоупотребе, нарочито код жена које желе брзо да изгубе пет килограма. Вигови није чаробни лек – успех зависи од правилне употребе, здравих животних навика и надзора лекара - додаје др Поповић.
- Ово је надоградња Оземпика. Постоје и природни препарати за смањење тежине који такође имају добре ефекте - додаје др Поповић и напомиње да се никако не конзумирају без савета ендокринолога.
Хипертиреоза и плодност код жена
Хипертиреоза, поремећај рада штитасте жлезде, дуго се посматрала као потенцијално "решење" за проблем неплодности. Раније су лекарима жене са стерилитетом добијале хормоне како би се изазвала овулација. Испоставило се, међутим, да жене које природно имају хипертиреозу лакше остају у другом стању, али и веома лако могу изгубити плод.
Хашимото, инсулинска резистенција и плодност
- Хашимото тиреоидитис често настаје као последица инсулинске резистенције. Инсулинска резистенција значи да организам задржава масноће и води до повећања телесне тежине, чак и када особа држи строге дијете. Стрес и хормонални поремећаји додатно отежавају ситуацију, што може изазвати велике патње код погођених особа - каже ендокринолог и додаје:
- Раније смо давали Eutirox, супституциону терапију код хипотироидних пацијената, када је ТСХ био око 9. Данас се терапија започиње када је ТСХ 3, а да би жена могла остати у другом стању, идеална вредност ТСХ-а је око 2. Кориговањем терапије и правилним давањем Eutiroxa, посебно код пацијената са инсулинском резистенцијом, остварено је много трудноћа - објашњава др Поповић.