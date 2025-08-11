Блиста у трудноћи! АЛЕКСАНДРА ПРИЈОВИЋ ЧЕТИРИ НЕДЕЉЕ ПРЕД ПОРОЂАЈ! Открива тајну исхране која јој ДАЈЕ ЕНЕРГИЈУ и лепоту чекајући друго дете
Александра Пријовић одбројава дане до порођаја своје друге бебе, а фанови не престају да коментаришу да сада, у деветом месецу трудноће, изгледа боље него икада.
С обзиром на то колико је била искрена о променама у свом изгледу током прве трудноће, певачица сада поносно показује резултате новог приступа исхрани и животним навикама.
Прва трудноћа и лекција коју је запамтила
Када је 2018. године на свет донела сина Александра, имала је 23 килограма више него пре трудноће. Како је сама признала, последња три месеца била су најкритичнија.
"У последња три месеца трудноће јако сам се угојила јер сам стално имала горушицу и јела сам тесто, мислила сам да ће ми бити лакше", открила је тада најпопуларнија певачица млађе генерације.
Иако јој се тада није журило да поврати линију, околности су биле другачије. На сцену је требало да се врати врло брзо након порођаја, а знала је да публика очекује њен препознатљив изглед и енергију. Будући да је сина родила царским резом, вежбање није долазило у обзир у првим месецима. Решење је потражила код нутриционисте, који јој је направио строго осмишљен план исхране.
Потпуна промена јеловника
Слаткиши, пецива, газирани напици и масна храна – све је нестало са њеног стола. Уместо тога, исхрану су јој чинили лагани и здрави оброци: риба на жару, разноврсне салате, поврће на пари, цеђени сокови и много воде. Александра је уносила довољно протеина, влакана и витамина, а шећер је добијала само из воћа.
"Из јеловника сам потпуно избацила слаткише, масну храну, газирана пића и тесто. Сваки дан једем салате, рибу, разно поврће, пијем свеже сокове и пијем пуно течности. Тако су се килограми топили, а ја сада изгледам баш онако како сам желела", рекла је певачица.
Резултат је био невероватан: већ четири месеца након порођаја имала је мање килограма него пре него што је затруднела.
Једина „слабост” – пиво
Александра признаје да јој је једина лоша навика остало пиво.
!Кад сам дошла до жељене тежине, признала сам нутриционисткињи да пијем пиво, а она ми је рекла да то није ништа страшно, тако сам добијала витамине Б", испричала је кроз осмех.
Друга трудноћа – потпуно друга прича
Сада, четири недеље пред порођај, Александра каже да и не може да се угоји. Апетит јој је мањи, а обавезе су бројне – између концерата, путовања и припрема за долазак бебе, нема времена за преједање.
Њени обожаваоци су одушевљени фотографијом коју је недавно објавила на Инстаграму. У цветној хаљини, са трудничким стомаком и препознатљивим осмехом, зрачила је самопоуздањем и срећом.
Александра и њен супруг Филип Живојиновић већ имају сина Александра, а сада чекају девојчицу – жеља која им се остварила баш на Александров рођендан, када су стигли резултати прегледа.
Путовања и породични тренуци
У мају су уживали на путовању у Орланду на Флориди, где су посетили Дизниленд. Тада је објавила дирљиву фотографију на којој син љуби њен труднички стомак. На путовању је бирала лагане оброке, углавном рибу и поврће, показујући да јој здрава исхрана није само пролазна фаза, већ нови начин живота.
Нови дом за нову бебу
Код куће на Бежанијској коси увелико се приводи крају реновирање луксузне виле. Александра и Филип желели су да уреде нову собу за бебу и да преуреде дечју собу за сина. Мајстори су свакодневно у дому, док Филип надгледа да све буде по Александриним жељама.
Ако је судити по томе колико блиста сада, Александра ће на сцену након порођаја стати још сигурнија и енергичнија него раније. Њена прича показује да труднички дани могу да буду лепи, испуњени и здрави – само је потребна добра организација, воља и љубав према себи.