ОВАКО СЕ ЗОВЕ ЋЕРКА АЛЕКСАНДРЕ ПРИЈОВИЋ Добила је ретко, страно име
03.09.2025. 16:49 16:57
Александра Пријовић и Филип Живојиновић добили су ћерку, а име је до данас чувано у тајности. Певачица је, са супругом, одлучила да наследници да име Ариа.
Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је "племенито", "часно" или "чисто".
У Европи, име Ариа је такође женско италијанско име, а преводи се као "зрак". Варијанте имена су Ариана, Ариан, Aryan, Arya.
Сасвим је сигурно да су поносни родитељи за своју принцезу бирали име које се може препознату свуда у свету, али су очигледно водили рачуна и да буде у складу са именом брата Александра, чије име такође почиње словом А. Такође ово име има и значење "звук" опште познато музичарима, какви су Александра и Филип.