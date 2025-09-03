light rain
ОВАКО СЕ ЗОВЕ ЋЕРКА АЛЕКСАНДРЕ ПРИЈОВИЋ Добила је ретко, страно име

03.09.2025. 16:49 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
прија
Фото: youtube printscreen/toxic television

Александра Пријовић и Филип Живојиновић добили су ћерку, а име је до данас чувано у тајности. Певачица је, са супругом, одлучила да наследници да име Ариа.

Арија или Ариа је уобичајен назив у персијском говорном подручју и Индији. Његово значење је "племенито", "часно" или "чисто".

У Европи, име Ариа је такође женско италијанско име, а преводи се као "зрак". Варијанте имена су Ариана, Ариан, Aryan, Arya.
 

Сасвим је сигурно да су поносни родитељи за своју принцезу бирали име које се може препознату свуда у свету, али су очигледно водили рачуна и да буде у складу са именом брата Александра, чије име такође почиње словом А. Такође ово име има и значење "звук" опште познато музичарима, какви су Александра и Филип.

24седам
 

Александра Пријовић ћерка име
Извор:
24седам
Пише:
Дневник
