ЕВО У ЧИЈИМ ЋЕ РУКАМА БИТИ МЕДИЈСКА ИМПЕРИЈА Породично царство Мардокових остаје на конзервативном правцу
Породица Мардок постигла је договор којим ће Рупертов политички конзервативни најстарији син Лахлан Мардок учврстити контролу над породичним медијским царством које укључује Фокс Њуз и Вол стрит журнал.
Споразум окончава породичну свађу око тога ко ће контролисати једну од најистакнутијих светских медијских групација и ставља тачку на питања наслеђивања унутар породице Мардок након смрти њеног патријарха.
Драма се сматра једном од главних инспирација за популарну телевизијску серију "Саксешн", о међусобним сукобима чланова медијске династије. Њено разрешење у стварном животу очуваће конзервативни смер Мардокових медијских кућа, пише Ројтерс.
Пристали су да продају личне уделе у компанијама
Према договору, Рупертова деца Џејмс Мардок, Елисабет Мардок и Пруденс Меклауд добиће готовину од продаје око 16,9 милиона Фоксових акција с правом гласа класе Б и око 14,2 милиона редовних акција класе Б Њус Корпа. Износ исплате није објављен. Један извор је рекао да се очекује како ће свако од деце примити око 1,1 милијарду долара. Према објави, пристали су да продају своје личне уделе у Фоксу и Њус Корпу у периоду од шест месеци.
Биће створена и нова породична задужбина коју ће користити Лахлан Мардок те његове млађе сестре, Грејс и Клои Мардок. Они су Рупертова деца из брака са Венди Денг Мардок. Та задужбина, вредна око 3,3 милијарде долара, држаће 36% Фоксових редовних акција класе Б и 33% акција класе Б Њус Корпа.
Питање наслеђивања завршило на суду
Битка за Рупертово глобално телевизијско и издавачко царство одиграла се прошле јесени у судници у Невади, где је судија разматрао спорно питање наслеђивања. Мардок (94) је покушао да промени услове породичне задужбине која је постављена након Рупертовог развода 1999. од његове друге супруге Ен и држи значајне уделе у Фоксу, власнику Фокс Њуза, и Њус Корпу, власнику Вол стрит журнала.
Према изворном трусту, гласачке акције Њус Корпа и Фокса биле би пренете на његово четворо најстарије деце – Пруденс, Елисабет, Лахлана и Џејмса – након Рупертове смрти. Мардока је бринуло да би троје његових наследника, Џејмс, Елисабет и Пруденс, могли да изведу преврат како би свргнули Лахлана, који је извршни председник Фокса и председник управе Њус Корпа. Патер фамилиас је предложио измену која би блокирала свако уплитање Лахланове браће и сестара, који су политички умеренији, наводи Њујорк тајмс, који је прибавио запечаћени судски документ са детаљима о драми око наслеђивања.
Руперт и Лахлан су деловали у лошој вери
Оставински суд у Невади одбио је тај план у децембру, рекавши да су Руперт и Лахлан Мардок деловали "у лошој вери" настојећи да измене неопозиву задужбину. Та одлука, према извору, отворила је нову прилику за мировне преговоре.
"То готово сигурно значи да је ово поглавље драме завршено", рекао је Брајан Визер, медијски аналитичар у саветодавној фирми Медисон & Вол, иако нагодба вероватно неће имати никакав утицај на пословање будући да Лахлан Мардок већ годинама води компаније.