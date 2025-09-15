(ФОТО) ЧУВЕНА ПЕВАЧИЦА И ГЛУМИЦА СЕ ИСТОПИЛА Осушила се као грана за годину дана!
Чувена певачица и глумица била је на 77. додели Еми награда (Primetime Emmy awards) у Лос Анђелесу међу најбоље одевеним званицама на црвеном тепиху, у црвеној хаљини.
Пратио ју је вереник, музичлки продуцент Бени Бланко, шушка се да ће се ускоро венчати, док се увелико полемише како јој је пошло за руком да оволико смрша.
Селена Гомез је дочарала прави модни гламур у савршеној црвеној хаљини и са елегантном пунђом. Елегантан је био и Бени Бланко, на свој начин, а и овај пут су разменили нежности пред свима.
Колико је смршала Селена Гомез, види се када се упореде њене слике са овогодишње и прошлогодишње доделе Еми награда.
Певачица и глумица је, нажалост, због килаже била на мети критика па чак и исмевања, а након што је смршала уследила је нова серија критика и то јер је наводно узимала лекове да би дотерала линију.
У јеку таквих коментара, Селена Гомез је поручила: „У животу сам се суочавала са много проблема због тежине и то је нешто на шта сам веома осетљива". Објаснила је да јој је дијалектичка бихевиорална терапија (ДБТ) помогла да се реши тих осећања. „Дефинитивно морате да будете спремни да обавите посао, а тај део може бити незгодан".
Истакла је да јој је много помогла веза са Бенијем Бланком. Романса је почела баш у право време: „Не мислим да бих била ни приближно довољно зрела раније. Чудно је помислити да би пре само пет година било другачије, али научила сам толико лекција које су ме довеле до тога да будем најбоља партнерка Бенију. Верујем и да је исто и у његовом случају", нагласила је звезда серије "The Only Murder Тхе Онлy Мурдерс ин тхе Буилдинг".
Како је додала, уз Бенија Бланка се осећа крајње нормално, али неки чак и њихову везу критикују истичући да је он недовољно атрактиван за њу, па и то да не делује срећно поред њега. Нове слике кажу другачије.