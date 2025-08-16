(ФОТО) ХАЛЕ БЕРИ У 4 РЕЧИ ЗАПУШИЛА УСТА БИВШЕМ МУЖУ! Глумица једним постом ставила тачку на прошлост, УЖИВА СЛАВЕЋИ рођендан у тропском окружењу
Глумица Хале Бери одговорила је свом бившем супругу Дејвиду Џастису на критике које јој је упутио зато што она није кувала или чистила док су били у браку 1990-их, пише Daily Mail.
У својој новој објави на Инстаграму поручила је: "Уф…! кување, чишћење и мајчинство."
Звезда је славила свој 59. рођендан у тропском окружењу, у друштву свог дечка Ван Ханта, с којим се грлила у њиховој кућици крај мора.
Глумица је показала и писмо које јој је написало њено дете, али и разне друге тренутке из живота.
Џастис је раније покушао да објасни зашто је "одлучио да оде" од ње док су били у браку четири године, од 1993. до 1997. Спортиста је објаснио да је прекинуо брак јер се она није понашала "мајчински" колико је очекивао.
"Ако будемо имали децу, је ли ово жена с којом желим да имам децу и градим породицу? А у то време, као млада жена, она не кува, не чисти, не делује баш мајчински", рекао је па додао да је тако схватио да глумица није особа с којом жели да проведе живот.
Рекао је и да би брак могао бити спасен да је "знао за терапију".
Касније се осврнуо на разлаз тврдећи да га је волела и да може да разуме зашто је љута на њега.
"Гледам уназад на ту ситуацију и мислим, та девојка ме стварно волела. И могу да разумем зашто би била тако љута на мене. Јер замислите да стварно волите некога и он вам каже да жели растанак, а ви не можете ништа учинити да их задржите. То је сигурно било тешко за њу. Нисам полако одлазио…", присетио се па додао да је једноставно нестао и да је могао то боље да реши.
Његови коментари су изазвали бес код обожаватеља глумице јер су били згрожени што је Џастис некада хтео да Бери преузме стереотипну улогу домаћице док је њена глумачка каријера тек узимала маха.
"Мајчински? Била је његов партнер, а не мама", "Хале Бери, име које сви знамо, требала је да одвоји време од своје каријере која доноси новац да би кувала и чистила за мушкарца којег никад нисам чуо?! ЛМАО!", "Према њиховим нето вредностима, он је требао да чисти кућу", писали су обожаватељи на друштвеним мрежама.
Џастис је такође рекао да је био љут на бившу супругу што није разјаснила да он није бивши који ју је физички злостављао.
Наиме, глумица је једном приликом рекла да је имала злостављачког, неименованог бившег, који ју је једном ударио у главу и пробио бубну опну, због чега је патила од губитка слуха.
"Допустила је свету да мисли да сам то био ја. Мислио сам да је то потпуно погрешно", рекао је.
Подсетимо, Џастис је у браку с Ребеком Џастис 24 године и имају двоје деце.
Бери је у дугогодишњој вези с Ван Хантом већ пет година.
Пре тога била је у браку с Оливером Мартинезом од 2013. до 2016. и с првим супругом Ериком Бенетом од 2001. до 2005.
Мајка је двоје деце — ћерке Нале (17), чији је отац Габријел Обри, и сина Мејса (11), с Мартинезом.