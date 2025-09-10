light rain
(ФОТО) ХТЕЛА ДА СЕ ПОДМЛАДИ, А ОВО ЈЕ РЕЗУЛТАТ! Марина Абрамовић изазвала лавину критика својим НОВИМ ИЗГЛЕДОМ

10.09.2025. 17:24 17:33
Пише:
Дневник
Извор:
lepaisrecna.mondo
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/ Al Jazeera

Марина Абрамовић изненадила је јавност – у 78. години потпуно је променила лице. Погледајте како данас изгледа и зашто су коментари оштрији него икада.

Марина Абрамовић, светски призната уметница перформанса и пионир концептуалне уметности, недавно је гостовала у једном подкасту где је говорила о својим будућим пројектима, упорности и снази која је води напред чак и у позним годинама. Ипак, пажњу јавности није привукло оно што је говорила – већ њен изглед.

На прагу девете деценије, Марина је одлучила да значајно подмлади своје лице, што је изазвало снажне реакције широм света. Уместо да инспирише причом о истрајности и нади, уметница је покренула лавину коментара о естетским корекцијама.

Многи су приметили да је промена толико велика да је готово непрепознатљива. Критике су биле оштре и немилосрдне:

           "Њу више ни родитељи не могу да препознају",

           "Изгледа као да је на стероидима, претерала је са корекцијама",

           "Зашто делује као да се трансформише у демона?",

           "Треба старити у складу са годинама, лице као да није њено", само су неки од коментара који су се низали испод исечка из подкаста.

 

Позната по уметничком истраживању граница бола, смрти и односа са публиком, Абрамовић је и овог пута изазвала снажну емоцију – али не кроз перформанс, већ кроз физичку трансформацију.

Да ли ће њени обожаваоци и публика прихватити нови изглед или ће јој он постати највећи "перформанс" до сада – остаје да се види.

 

марина абрамовић промена корекције лице
Магазин Гламур
