(ФОТО) ХТЕЛА ДА СЕ ПОДМЛАДИ, А ОВО ЈЕ РЕЗУЛТАТ! Марина Абрамовић изазвала лавину критика својим НОВИМ ИЗГЛЕДОМ
Марина Абрамовић изненадила је јавност – у 78. години потпуно је променила лице. Погледајте како данас изгледа и зашто су коментари оштрији него икада.
Марина Абрамовић, светски призната уметница перформанса и пионир концептуалне уметности, недавно је гостовала у једном подкасту где је говорила о својим будућим пројектима, упорности и снази која је води напред чак и у позним годинама. Ипак, пажњу јавности није привукло оно што је говорила – већ њен изглед.
На прагу девете деценије, Марина је одлучила да значајно подмлади своје лице, што је изазвало снажне реакције широм света. Уместо да инспирише причом о истрајности и нади, уметница је покренула лавину коментара о естетским корекцијама.
Многи су приметили да је промена толико велика да је готово непрепознатљива. Критике су биле оштре и немилосрдне:
• "Њу више ни родитељи не могу да препознају",
• "Изгледа као да је на стероидима, претерала је са корекцијама",
• "Зашто делује као да се трансформише у демона?",
• "Треба старити у складу са годинама, лице као да није њено", само су неки од коментара који су се низали испод исечка из подкаста.
Marina Abramović is literally transforming into a demon. pic.twitter.com/C32NwUf3Ns
— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 6, 2025
Позната по уметничком истраживању граница бола, смрти и односа са публиком, Абрамовић је и овог пута изазвала снажну емоцију – али не кроз перформанс, већ кроз физичку трансформацију.
Да ли ће њени обожаваоци и публика прихватити нови изглед или ће јој он постати највећи "перформанс" до сада – остаје да се види.