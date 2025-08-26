(ФОТО) ЉУБАВ ЗВАНИЧНО ЗАПЕЧАЋЕНА Трејлор Свифт рекла „да“ ТРЕВИС КЛЕКНУО И ИЗВАДИО ПРСТЕН КОЈИ ОДУЗИМА ДАХ
26.08.2025. 19:25 19:28
Светска музичка икона Тејлор Свифт објавила је да је званично верена за славног НФЛ аса, Тревиса Келсија.
Романтични тренутак забележен је у идиличној башти, где је популарни спортиста клекнуо на једно колено и извадио прстен који је, према коментарима фанова, вредан читаво мало богатство.
Фотографије су освануле на Инстаграму, уз духовиту поруку: „Ваша професорка енглеског и ваш професор физичког ступају у брак“.
Реакције познатих личности и обожавалаца убрзо су преплавиле мрежу, али је певачица након таласа еуфорије искључила могућност коментарисања. Ипак, прстен који блиста на њеној руци остао је главна тема светских медија.