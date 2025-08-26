clear sky
(ФОТО) ЉУБАВ ЗВАНИЧНО ЗАПЕЧАЋЕНА Трејлор Свифт рекла „да“ ТРЕВИС КЛЕКНУО И ИЗВАДИО ПРСТЕН КОЈИ ОДУЗИМА ДАХ

26.08.2025. 19:25 19:28
Фото: screenshot/ Youtube/ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Светска музичка икона Тејлор Свифт објавила је да је званично верена за славног НФЛ аса, Тревиса Келсија.

Романтични тренутак забележен је у идиличној башти, где је популарни спортиста клекнуо на једно колено и извадио прстен који је, према коментарима фанова, вредан читаво мало богатство.

Фотографије су освануле на Инстаграму, уз духовиту поруку: „Ваша професорка енглеског и ваш професор физичког ступају у брак“.

Реакције познатих личности и обожавалаца убрзо су преплавиле мрежу, али је певачица након таласа еуфорије искључила могућност коментарисања. Ипак, прстен који блиста на њеној руци остао је главна тема светских медија.

 

