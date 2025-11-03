(ФОТО) ПЕВАЧИЦА ОТВОРИЛА ДУШУ: „СРАМОТА МЕ ЈЕ“ "Алкохол је блокирао моје снове, нисам могла да обучем децу..."
Џесика Симпсон се дуго борила са алкохолизмом, а сада је обележила чак осам година откад је трезна.
Певачица Џесика Симпсон више пута је отворено говорила о својој борби са алкохолизмом, о чему се и сада огласила на друштвеним мрежама. Са поносом је истакла да је прошло осам година откад је у потпуности трезна, а поделила и неколико потресних детаља.
"На данашњи дан пре осам година донела сам одлуку да се суочим, признам и да пустим самосаботирајуће делове свог живота које сам бирала. Доносећи ту одлуку, омогућила сам себи да у потпуности живим у потрази за Божјом сврхом свог живота. Алкохол је утишао моју интуицију, блокирао моје снове и хранио моје страхове од задовољства. Данас сам јасна. Данас ме води вера. И страх и вера су нешто што осећамо, иако можда не видимо. Тако сам срећна што сам изабрала веру уместо страха. Снагу нисам пронашла у борби, већ у предаји", написала је она испод објаве.
Џесика Симпсон се на јавну сцену вратила након 15 година, а у недавном разговору за "Пеопле" открила је и да јој је алкохол одмагао у писању песама.
"Тренутак када сам почела превише да пијем био је када сам почела да пишем песме 2016. године, а то ме је терало на места и осећања где сам жалила за собом. Не знам зашто сам хтела да осећам жаљење. Заправо сам била пуно искренија без алкохола", рекла је она.
Џесика је и у својим мемоарима писала о борби са алкохолом, а пут ка истрежњењу је започела у тренутку када је схватила у каквом стању ће је видети деца.
"Због зависности, нисам могла да обучем децу за Ноћ вештица. Била сам ужаснута тиме што ће ме видети у том стању. Срамота ме је што ћу рећи да не знам ко их је те ноћи обукао у костиме", искрена је била Џесика.
Џесика Симпсон је у браку са Ериком Џонсоном добила троје деце, а пар је недавно саопштио да се разводи након десет година заједничког живота.