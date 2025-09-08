clear sky
(ФОТО) СИН ЧУВЕНОГ „ТЕРМИНАТОРА“ ИЗГОВОРИО СУДБОНОСНО „ДА“! Патрик Шварценегер оженио дугогодишњу девојку БАЈКОВИТА церемонија венчања крај језера

08.09.2025. 16:25 16:36
Пише:
Дневник
Извор:
Супержена Б92
Фото: printscreen / Instagram /abbychampion

Патрик Шварценегер и његова дугогодишња партнерка Еби Чемпион коначно су изговорили судбоносно "да" на интимној церемонији.

Глумац Патрик Шварценегер и Еби Чемпион одлучили су да озваниче свој љубавни однос и на интимној церемонији, уз језеро 
Coeur d'Alene заклели су се једно другом на вечну љубав.

Венчање је било организовано за породицу и пријатеље, а према писању магазина Пипл (People), млада је блистала у класичној белој венчаници, док је младожења носио елегантни бели сако и црне панталоне.

Ко је све дошао?

Венчању су присуствовали Патрикови родитељи, Арнолд Шварценегер и Марија Шрајвер, сестра Кетрин Шварценегер Прат са супругом Крисом Пратом, као и брат Џосеф Бин. Срећном пару подршку су пружили и Ебини родитељи, Лора и Грег Чемпион.

Међу познатим лицима на попису гостију нашли су се и глумац Роб Лоу, као и Џејсон Ајзекс, Патриков колега из популарне серије "White Lotus". Церемонија је одржана на ранчу "Gozzer", који је пар већ више пута посећивао.

Подсетимо, романтична веза Патрика и Еби први пут је откривена у септембру 2015. године, а своју везу они су потврдили на Инстаграму у фебруару 2016. године. Вест о веридби објавили су у децембру 2023. године.

Еби Чемпион је манекенка која је радила за велике брендове и чак је са својим драгим више пута снимала рекламе за модне брендове.

Арнолд Шваценегер син оженио се венчањe
