ГЛУМИЦА БОСОНОГА НА ЦРВЕНОМ ТЕПИХУ У САРАЈЕВУ: Откривен разлог несвакидашњег појављивања (ВИДЕО)
Босанска глумица Мона Муратовић појавила се боса на црвеном тепиху Сарајевског филмског фестивала.
Ево шта се десило неколико тренутака пре њеног изласка пред фотографе.
Црвени тепих Сарајевског филмског фестивала често је место гламура, али и непредвиђених ситуација. Тако је на 31. издању овог престижног фестивала пажњу привукла босанска глумица Мона Муратовић, када се појавила – потпуно боса.
У елегантној дугој хаљини боје рубина, са косом подигнутом у уредну пунђу, Мона је изгледала беспрекорно, све док присутни нису приметили да на ногама нема обућу. Неочекиван детаљ одмах је изазвао питања, јер се чинило да боса нога никако не припада гламурозном призору црвеног тепиха.
Истина о необичној појави
Неколико дана касније, на завршној вечери фестивала, глумица је блистала у хаљини украшеној сребрним шљокицама и ресама, а на ногама је носила вртоглаве потпетице. Тада је и сама разјаснила мистерију.
Како преноси Клиx.ба, непосредно пред долазак на црвени тепих десио се пех – Муратовић је сломила потпетицу, што ју је приморало да публици и фотографима изађе боса.
Осмеси уместо драме
Иако је несвакидашња сцена могла да поквари свечани тренутак, Мона је остала насмејана и расположена. На фотографијама се види да је с осмехом позирала поред супруга, бившег кошаркаша Данка Делибашића, сина легендарног Мирзе Делибашића.
Kurir.rs