КАДА УМЕТНОСТ СКУПО КОШТА! Редитељ Франсис Форд Копола после БАНКРОТА продаје сат ВРЕДАН МИЛИОН ДОЛАРА, ево шта стоји иза драматичне одлуке (ФОТО)
Јединствени сат Ф.П. Журн биће изложен у Њујорку пре продаје у децембру.
Редитељ Френсис Фред Копола мора да прода свој луксузни сат због фијаска са филмом "Мегалополис".
Према писамју страних медија, Копола је потрошио 120 милиона долара сопственог новца на филм, који је зарадио само 14,4 милиона долара.
У документарцу "Megadoc" из 2025. године, погледу иза кулиса епског, али многоструко оцрњиваног "Мегалополиса" Френсиса Форда Кополе, легендарни редитељ сматра себе у потпуности одговорним за успех или неуспех дистопијског филма из 2024. године, који је свима у Холивуду био познат као његов страствени пројекат и који је сам финансирао по процењеној цени од 120 милиона долара (филм је на крају зарадио само 14,4 милиона долара).
У једном интервјуу са редитељем "Megadoca" Мајком Фигисом, Копола помиње француског редитеља Жака Татија, познатог по режији филма "Mon Oncle", добитника Оскара за најбољи страни филм из 1959. године, али који је умро у сиромаштву 1982. године.
За Кополу, Тати је један пример да је уметност важнија од финансијског успеха.
"Кога брига ако си умро без новца, ако си направио нешто што мислиш да је лепо?",
Копола остаје при тој изјави, чак и када верује да је пронашао свој начин да надокнади део новца који је изгубио на "Мегалополису", а који је дошао и од његове личне уштеђевине и од продаје већинског удела у његовом винском бизнису калифорнијској компанији Delicato Family Wines.
Тако ће 6. и 7. децембра у Њујорку, аукцијска кућа Филипс ће представити продају седам престижних сатова из Кополине колекције, укључујући и јединствени сат који је био још један страствени пројекат између редитеља и независног часовничара Франсоа-Пола Журна, звезде у универзуму врхунских сатова.
Међу седам Кополиних сатова на аукцији у Њујорку је и Ф.П. Журн ФФЦ прототип, јединствени сат који је настао као предлог филмског ствараоца часовничару током вечере у Кополиној кући у долини Напа 2012. године.
"Копола је питао Журна да ли је у целој људској историји направљен сат који користи људску руку уместо казаљке", објашњава Пол Бутрос, заменик председника и шеф одељења за сатове за Америку у компанији Филипс.
"То је довело до континуираног дијалога док су заједно радили на томе да схвате како се рука може користити за означавање 12 сати; како добити 12 цифара од пет прстију?"
Девет година касниј, након много разговора, Журн је Кополи представио готов сат, отприлике у исто време када је снимање филма "Мегалополис" почело 2021. године. Прототип Ф.П. Журна ФЦЦ заиста има црно обрађену титанијумску казаљку - руку, инспирисану протетским дизајном француског хирурга Амброаза Пареа из 16. века - која показује време помоћу прстију и палца који се извлаче или увлаче у низу секвенци које означавају различите сате, док минуте одређује бели ротирајући прстен око обода ажурног бројчаника.
Механизам је смештен у платинасто кућиште од 42 милиметра.
Журн је направио сличан прототип сат за себе, док је трећи израђен са плавом титанијумском казаљком и укључен у аукцију "Only Watch" 2021. године у добротворне сврхе, где је достигнуто 4,5 милиона швајцарских франака. Журн је од тада продао мали број таквих сатова приватним клијентима за око милион долара по комаду.
Управо то је основа за процену Кополиног сата, који је редитељ носио када је филм "Мегалополис" премијерно приказан у Кану у мају 2024.
"Суму смо одредили у складу са малопродајном ценом - ако би неко покушао да купи нови комад", каже Бутрос за "Холивуд репортер".
"Не знамо како ће тржиште одредити цену Кополиног сата, па смо усвојили исту стратегију када смо продали Пол Њуманов Ролекс Препустићемо тржишту да одлучи, али знамо да вреди најмање милион долара".
Њуманов Ролекс Космограф Дејтона из 1968. године продат је на Филипсу 2017. године за 17,8 милиона долара, поставивши рекорд за винтаге ручни сат који још није оборен.
Још један јединствени елемент ове продаје је то што долази са Журновим одобрењем.
"Разговор са Франсисом 2012. године и слушање његове идеје о употреби људске руке за означавање времена инспирисало ме је да направим сат какав никада нисам могао да замислим", рекао је Журн у саопштењу које је објавио Филипс.
"Изазов је био огроман - управо она врста пројекта израде сатова који обожавам. Након година директне сарадње са Франсисом у процесу развоја, било ми је велико задовољство да му испоручим овај прототип ФФЦ-а 2021. године. Поносан сам што у потпуности подржавам продају овог сата преко Филипса како бих финансирао стварање његових уметничких ремек-дела у филмском стваралаштву".
"Не воли када клијенти продају своје сатове, али разуме о чему је реч", додаје Бутрос.
"Као и Копола, Франсоа-Пол је уметник, он ризикује и понекад улаже све у свој занат. На тај начин су веома слични. Ипак, имати подршку часовничара на продаји је ретка ствар".
Као део низа догађаја поводом прославе Филипсове десете годишњице, Кополина продаја седам сатова укључује још један Ф.П. Јоурне, Хронометар резонанције, божићни поклон филмском ствараоцу од његове супруге Елеонор Кополе, која је преминула 2024. године. Уз сат иде и реклама за Резонанцу, коју је Франсис Форд Копола сачувао, а касније пронашла његова супруга, што је довело до поклона, каже Бутрос.
"Били су у браку 62 године, а он је причао о њој док смо заједно били у Риму снимајући видео о продаји", примећује Бутрос. "Јасно је да му недостаје. Али, оно што се такође види јесте његова искреност и интегритет. Он је тако скроман, тако љубазан".
Процењена вредност Резонансе на аукцији је од 120.000 до 240.000 долара.