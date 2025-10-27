overcast clouds
Уништава срећу и буџет!

ОВАЈ ПРЕДМЕТ У КУЋИ ПРИВЛАЧИ СИРОМАШТВО, нарочити када је ПРАЗАН! Старо веровање које треба знати свака домаћица

27.10.2025. 19:55
Пише:
Дневник
Извор:
sensa.rs/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Један предмет у дому никада не сме да буде празан јер може да привуче несрећу и сиромаштво.

Да ли сте знали да један обичан предмет у вашем дому може да утиче на енергију целог простора и посебно на стање у вашем буџету?

Неправилно постављен или остављен празан, он привлачи несрећу и блокира проток среће. А једноставан трик може да промени његов утицај и трансформише ваш дом у место препуно позитивне енергије - а да ваш новчаник напуни парицама.

Стара веровања су остала до данас

Наше баке су некада имале лек за скоро сваку досадну тегобу, и није реч само о здравственим тегобама. Њихови ритуали и веровања, од којих се неки и данас понављају као сујеверја, пружали су утеху и веровање у могућност боље контроле над сопственом судбином, чак и њене промене набоље.

Фото: freepik, ilustracija

Многи предмети и предмети за уређење дома имали су своју специфичну енергију, а такође се веровало да нечињење одређених ствари може довести до лоше среће или несреће. Један од неупадљивих предмета које готово сви имају у свом дому обдарен је енергијом коју вреди разумети. Ако следите древне ритуале намењене обезбеђивању просперитета, ово знање вам може бити корисно.

Овај предмет у кући никад не сме бити празан

Иако је ваза неопходна за излагање резаног цвећа које сте добили или купили, она може бити извор несреће, сиромаштва и празнине у животу.

Звучи невероватно? Баке су веровале да је свеже цвеће у вази позив на живот, дах свежине и радости. Нажалост, већина људи, када им резано цвеће увене, баца га, остављајући вазу празну док се не укаже друга прилика за свеже цвеће. И ту долазимо до суштине ствари: према народном веровању, ваза никада не сме да буде празна, јер празна ваза значи празан новчаник, празан живот и празну везу. Срећом, постоје начини да позовемо срећу, просперитет и срећу у своје животе када немамо шта да ставимо у вазу.

Фото: freepik, ilustracija

Урадите овај мали "ритуал“ да бисте привукли просперитет

Једноставно ставите неколико новчића у празну вазу и ваш профит ће се умножити и никада вам ништа неће недостајати. У прошлости, домаћице би сипале пиринач у вазе како би осигурале обиље и срећу за домаћинство. Шака пиринча посута по дну посуде довољна је да отера негативну енергију.

Ако у вашем дому постоје празне вазе, ставите на њихово дно пиринач како не би привлачиле празнину у ваш живот. Свакако, то не може да вам нашкоди.

 

ваза срећа сиромаштво веровања
Извор:
sensa.rs/Дневник
Пише:
Дневник
