КАКАВ ОКРШАЈ МЕЛАНИЈЕ ТРАМП И ДОНАЛДОВЕ ЉУБАВНИЦЕ СТОРМИ: "Ти си продала и пи**у и душу!" Варао ју је само три месеца након што је РОДИЛА БАРОНА

Међутим, судија Хуан Мерчан одлучио је на "безусловни отпуст", што значи да Трамп неће сносити никакве казнене санкције – ни новчану казну, ни условну казну, ни затворску казну.

Но, ова пресуда није једина контроверза која је обележила везу Доналда Трампа са Сторми Даниелс. Афера се, према тврдњама, догодила у јулу 2006. године, само три месеца након што се Меланија Трамп породила и на свет донела сина Барона Трампа. Ова прича постала је још експлозивнија када је Сторми Даниелс напала Меланију на друштвеним мрежама, изазвана увредама бивше прве даме које су доспеле у јавност.

Сторми Даниелс узвраћа на увреде

У септембру 2020. године, само дан након што су се појавиле тајне снимке Меланије Трамп, на којима Сторми назива "порно ку*вом", Даниелс је узвратила бившој првој дами путем Twittera.

Hahaha! Although I wasn't paid for sex and therefore technically not a "hooker" I'll take being that over what you are any day. You sold your pussy AND your soul...and I'm legal. Keep talking about me. I like your new tits btw. Post (more) nudes? #bebest lol

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) October 6, 2020