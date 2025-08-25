clear sky
ПА ВИ ОНДА ТЕМПИРАЈТЕ...

ДАТУМ РОЂЕНА ОДРЕЂУЈЕ УСПЕХ? Деца рођена на ове датуме су најуспешнија на свету УБЕДЉИВО ВОДИ ЈЕДАН ДАТУМ, А ОВАЈ МЕСЕЦ ЈЕ КАТАСТРОФА

25.08.2025.
Може ли датум рођења утицати на успех у животу?

Питање је које интригира многе, а одговор би вас могао изненадити! Истраживачи из MyHeritage-a покушали су да пронађу одговор и пописали датуме рођења хиљаду добитника бројних престижних награда како би открили који датуми најчешће доносе успех, преноси The Sun. 

Реч је о добитницима Гремија, Оскара, Мишленових звездица, Златног глобуса, Пулицерове, Нобелове и Букерове награде, Златне палме, као и о освајачима Светског фудбалског првенства и олимпијских медаља.

Од 365 дана у години, 30. април показао се као датум који је изнедрио највише добитника. Чак 11 њих рођено је тог дана, укључујући и оскаровку Клорис Личман, једну од најславнијих глумица у историји. На исти датум рођени су и Травис Скот, Гал Гадот и Кирстен Данст. 

Други најуспешнији датум је 27. април. Укупно осам од 1000 анализираних личности рођено је тог дана. Међу њима су добитница Гремија Lizzo, добитница Златног глобуса Сали Хокинг, као и два кувара са Мишленовим звездицама - Мартин Берасатеги и Леа Линстер. 

Чини се да је април заиста посебан месец! Управо тада је рођено највише успешних људи - чак 99 од 1000. Међу њима су и Ема Томпсон, Барбра Страјсенд, Ема Вотсон и Викторија Бекам.

На листи најуспешнијих датума нашли су се и 20. јануар, 23. и 26. март, као и 29. април. 

Месец новембар заузео је друго место са 94 добитника, међу којима су Ен Хатавеј и Гордон Ремзи. 

На трећем месту је март са 92 рођене звезде, укључујући Марају Кери и Квентина Тарантина. 

Најмање успешан месец показао се као фебруар, са само 58 лауреата, међу којима су португалски фудбалери Кристијано Роналдо и Пепе. Као следећи "најнеуспешнији" месец издвојио се децембар, у којем је рођен само 71 добитник престижних награда, преноси MissMama. 

Кликом на линк сазнајте шта датум рођења говори о судбини. 

(Kurir.rs)

 

