ОВИХ 10 ЈЕЛА ПОДСЕЋАЈУ НА ДЕТИЊСТВО Док смо их јели били смо здрави и безбрижни
Једноставна и скромна јела која су хранила тело и душу – рецепти наших бака који враћају осмех и енергију.
Данас када су индустријски производи препуни адитива који без сумње имају лош утицај на човеково здравље, све је више заговорника хране наших предака.
Подсетимо се 10 омиљених јела које смо обожавали у детињству, а и дан данас волимо када кухиња замирише на њих!
1. Сладак купус без меса
Овај здрав ручак, лаган и јефтин лако ћете направити. Да би био укуснији додајте купусу и друго поврће црни лук (који прво пропржите), шаргарепу, паприку, бели лук ако волите, парадајз и першун
2. Попара
Стари хлеб у комадићима надробите у врелој води. Загрејте уље или маст и када буде врело прелијте, умешајте, додајте сир или кајмак. Може да се прави и са млеком уместо воде, може и без масти и врелог уља.
3. Прженице
Уместо да за доручак или вечеру једете сувомеснате производе пуне адитива, направите прженице и попијте јогурт.
4. Кромпир чорба
Пропржите лук и шаргарепу, додајте кромпир исечен на коцкице, налијте воду, кувајте, затим додајте сок од парадајза и зачините. У кромпир чорбу можете додати и друго поврће по жељи, на пример паприке.
5. Хлеб, маст и алева паприка
Иако ће многе старије људе подсетити на детињство, ово јело је незамисливо за нашу децу.
6. Рестовани кромпир
У пропржени црни лук додајте кувани кромпир и изгњечите, затим зачините алевом паприком, сољу и бибером по жељи.
7. Сутлијаш
Не постоји ништа укусније и слађе. Ово је заиста лепа комбинација пиринча и млека. Ово је посластица коју су правиле наше баке.
8. Клот пасуљ без меса
Пасуљ је довољно калоричан и пун беланчевина тако да му месо уопште није потребно. Шаргарепа, паприка и лук су одличан додатак пасуљу.
9. Кромпир у љусци
Ништа једноставније. Послужите га уз сир, направите парадајз салату и спреман је ручак који је идеалан за вруће летње дане.
10. Палента
Прави се за 10 минута а јако је здраво. Још здравија варијанта била је од домаћег кукурузног брашна, него куповна попара.