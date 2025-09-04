КО ЋЕ НАСЛЕДИТИ ЦАРСТВО ЂОРЂА АРМАНИЈА?
НЕМА ДЕЦЕ, НЕМА НАСЛЕДНИКА… ИЛИ ИПАК ПОСТОЈИ? Смрт модног генија отворила ПИТАЊЕ судбине бренда вредног милијарде ЕВО ко би могао да преузме БОГАТСТВО
Ђорђо Армани, оснивач и власник истоименог италијанског бренда умро је у 91. години, а његово богатство износи око 6,6 милијарди долара.
Вест о смрти славног модног дизајнера Ђорђа Арманија објавила је модна кућа Армани.
„У овој компанији, одувек смо се осећали као део породице. Данас, са дубоком емоцијом, осећамо празнину коју је оставио онај који је основао и неговао ову породицу са визијом, страшћу и посвећеношћу, али управо у његовом духу ми – запослени и чланови породице који су одувек радили уз господина Арманија – обавезујемо се да ћемо чувати оно што је изградио и наставити да водимо његову компанију у његово име, са поштовањем, одговорношћу и љубављу“, стоји у њиховом саопштењу.
Ђорђо Армани је прошле године за магазин Bloomberg открио шта ће бити с модним магнатом након његовог одласка, будући да модни дизајнер никада није имао децу.
Већ неко време Арманијево царство главна је тема у свету високе моде, а Ђорђо се годинама одупирао преузимању од стране другог конгломерата како би Армани остао независан.
- Тренутно не предвиђам преузимање од стране великог луксузног конгломерата. Али, као што сам рекао, не желим ништа да искључим а приори јер би то био "непредузетнички" поступак - рекао је тада за магазин Bloomberg.
Армани је контролисао готово цео Ђорђо Армани SpA, нето вредности од 6,6 милијарди долара према Bloomberg Billionaires Indexu. Његово царство, као и Salvatore Ferragamo SpA, Prada SpA, Moncler SpA и Ermenegildo Zegna NV неки су од ретких модних брендова који су остали независни и у породичном власништву.
Већину луксузних модних брендова купио је Француз Бернар Арно, најбогатији човек на свету. Као контролни деоничар LVMH-а своје огромно богатство је стекао окупивши неких 75 марки, попут Фендија, Булгарија и осталих.