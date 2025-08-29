ОН ЈЕ НАЈСКРОМНИЈИ МИЛИОНЕР ХОЛИВУДА Ево зашто Адам Сендлер осваја срца широм света
Познат је као најскромнији милионер међу холивудским звездама, управо због начина живота који води.
Многи се питају – да ли је Адам Сендлер заиста толико приземан или једноставно не живи у раскоши како би се очекивало од човека чије се богатство процењује на око 800 милиона долара.
Породична хармонија у Венецији
На овогодишњем Венецијанском филмском фестивалу појавио се у елегантном смокингу, раме уз раме са Џорџом Клунијем, колегом из новог филма. Његова супруга Џеки, са којом је у складу браку од 2003. године, блистала је у једноставној белој хаљини.
Њихове ћерке, Седи (19) и Сани (16), биле су савршено усклађене – једна у црној, друга у белој хаљини, па су заједно деловали као права породична црно-бела симфонија.
Ћерке на филмском платну
Сендлер никада није крио да му је породица највећи ослонац. Као отац, често дели анегдоте – од оних смешних, попут жалби да у колима мора да слуша разговоре ћерки и њихових другарица о момцима, па до свечаних тренутака попут бар мицве коју је организовао за Седи, где је певао Адам Левин из групе Maroon 5.
Старија ћерка, Седи Медисон, први пут се појавила у филмовима већ као девојчица, док је млађа, Сани, попут сестре, заиграла у очевим пројектима попут „Grown Ups“ и „Murder Mystery“. Поред глуме, показала је и музички таленат – наступала је са оцем, а за њену бар мицву 2022. године, изненађење је приредила Дженфер Анистон, дугогодишња очева пријатељица.
Живот без раскоши
Иако је власник стотина милиона долара, Сендлер је у јавности познат као човек који живи скромно. Уместо луксузних вечера, радије ће појести хамбургер или пљескавицу, намештај уме да купи на бувљаку, а уместо скупоцених аутомобила – често вози бицикл. Најчешће га можете видети у шортсу, мајици и превеликој дуксерici – далеко од слике типичног холивудског гламура.
Додуше, јесте купио кућу вредну преко четири милиона долара, али у поређењу са његовим колегама – то делује више као скроман потез него разметање.
Милионер са великим срцем
Иза скромне појаве крије се човек огромног срца. Донирао је 10 милиона долара дечјој болници, више од 80 милиона у програме за децу уметнике, а чак 50 милиона за помоћ породицама које су страдале у природним катастрофама.
Зато га неки зову „најсиромашнијим милионером“, али оно што га издваја није број на банковном рачуну, већ човечност и велико срце.