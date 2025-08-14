ПАДА МИТ О “КЛУБУ 25”? Дикаприо објаснио зашто је РАСКИДАО с девојкама кад напуне толико и ЗАШТО Виторија није на том списку!
Леонардо Дикаприо, признао је редитељу Паулу Томасу Андерсону оно што је дуго скривао од свих.
Глумац Леонардо Дикаприо (50) коначно је открио због чега за везу бира само много млађе девојке. Режисеру Полу Томасу Андерсону признао је оно што је дуго скривао од свих - да се осећа готово две деценије млађе него што заправо јесте.
Све је почело када је Андерсон започео разговор о Леонардовим годинама, позвавши га да што брже одговори на питање: "Да не знаш колико заиста имаш година, колико би мислио да имаш?"
Дикаприо је без размишљања одговорио: "32".
"Имаш 50 година, али твоја емоционална зрелост је као да имаш 32. Какав је то осећај?" нашалио се Андерсон.
Добитник Оскара наставио је да објашњава како се његова перспектива променила откако је прославио јубиларан рођендан у новембру 2024.
"Желите да будете искренији и да не губите време. Једноставно морате бити много отворенији“, рекао је Дикаприо, па додао: "То је одговорност, јер је иза вас много више година него што их је испред вас."
Додао је да овај начин размишљања долази с "ризиком да се ствари распадну", као и с потенцијалом за "неслагање или разилажење у било којој врсти односа у животу – личном и професионалном", пише Жена. Верује и да ће то постати израженије у будућности, јер "следећих неколико деценија… напредак".
"Гледам своју мајку, на пример, и она једноставно каже тачно оно што мисли и не губи време. Не троши време покушавајући ишта да одглуми", закључио је Дикаприо.
Леонардо Дикаприо је у вези с Виторијом Ћерети. Занимљиво је да је Виторија, с којом је у вези од 2023. године, у јуну напунила 27 година и још увек није на списку бивших.
Ко је све био у Леонардовом "Клубу 25"?
Пре везе са Виторијом, раскидао је сваки пут кад би његова тадашња девојка прославила 25. рођендан. Жизел Бундшен, бразилски супермодел, била је у вези са Дикапријом од 2000. до 2005. године, а раскинули су баш када је она напунила 25, када је она открила његову мрачну страну.
Следећа велика љубав, Бар Рафаели, израелска манекенка, била је са Леом од 2005. до 2011. - раскид се десио, погађате, када је напунила 25.
Најскорији и најзвучнији пример јесте Камила Мороне, која се придружила Жизел Бундшен, Бар Рефаели, па и Блејк Лајвли на листи бивших девојака које је "шутнуо" пре 25. године. Њу је Дикаприо упознао када је имала свега 20 година. Веза је трајала пет година, а раскинули су само неколико месеци након њеног 25. рођендана, што је додатно распалило приче о његовом "годишњем лимиту" за љубавне партнерке.
Због тога је почео да га бије глас да бира искључиво "девојке чији се префронтални кортекс није у потпуности развио". Сада је, по свему судећи, променио укус, јер је лепа Виторија са којом се забавља од 2023. у јуну напунила 27 година и још се није нашла на листи бивших.