ПАРА НА ПАРУ ИДЕ! Александра Пријовић током трудноће ЗАРАДИЛА милион евра, а да се није мрднула ОВАКО јој легло богатство
Певачица и бивша такмичарка "Звезда Гранда", Александра Пријовић, се породила јуче, 3. септембра. На свет је донела девојчицу Арију, порођај је протекао у најбољем реду.
Синоћ је у једном познатом београдском ресторану приређено славље у ту част, где су се окупили чланови породице и најбољи пријатељи, док је за микрофоном био певач Адил.
Иначе, Александра Пријовић је пре порођаја била у медијској илегали и већ неко време није радила.
Ипак, публика, наравно, није изгубила интересовање за њу и њене песме, које су већ годинама веома слушане, посебно на платформи Јутјуб
У прилог томе сведочи и чињеница да је на свом Јутјуб каналу за 12 година успела да премаши бројку од чак милијарду прегледа.
Иначе, као што је познато, зарада од Јутјуба у просеку износи од 800 до 1.200 евра на милион прегледа, па се простом рачуницом долази до износа од преко милион евра зараде само од ове платформе, не рачунајући остале стриминг сервисе, као што су Спотифај и Дизер, на којима је Александра Пријовић такође врло слушана.
Такође, у медијима се крајем прошле године писало да је Прија током турнеје "Од истока до запада", од септембра 2023. до децембра 2024. године, одржала 63 концерта широм региона, Европе и Америке и зарадила чак 1.890.000 евра.
Недавно се писало о томе да последњих година већина музичара послује преко фирми или предузетничких радњи јер је држава Србија пооштрила контроле за певаче по питању пријављивања и плаћања пореза.
Александра Пријовић је за 2024. пријавила укупне приходе од 1.750.000 евра. Концерти су јој донели одличну зараду, али је имала и велике расходе, укупно 1.183.700 евра. Бар је тако пријавила Агенцији за привредне регистре.
То значи да је након свега Прији наводно остала нето зарада око 477.000 евра.