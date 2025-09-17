ПРЕ ОПЕРАЦИЈЕ КОЛЕНА ЖЕЛЕО ЈЕ САМО ЈЕДНО „Сачувајте ми чашице, претворићу их у накит” ЕВО ШТА ЈЕ ЕЛТОН ЏОН НАПИСАО НА ПОЛЕЂИНИ ОГРЛИЦЕ
Музичар Елтон Џон протеклих година је имао операцију оба колена, као и операцију кука након пада, због чега је морао да одложи своју опроштајну турнеју 2021. године.
Сада је открио да је пре операција имао бизаран захтев који је шокирао његовог лекара.
Музичар је открио како је, уз помоћ дизајнера Теа Фенела, своју стару чашицу колена претворио у комад накита.
„Кад су ми уклонили чашице, прво леву, а онда и десну, питао сам хирурга могу ли их задржати, што га је прилично изненадило”, испричао је у документарцу „Touched By Gold”.
Потом је дизајнер објаснио и процес израде огрлице који изгледа као „стари артефакт из Египта”.
„Морали смо их испећи како би се осушиле. Затим постану сирове попут пловућца, врло су порозне па смо их морали обојити ацетатом и затим их само исполирати”, испричао је он, а Елтон се надовезао:
„Хирург ми је рекао да имам најгора колена која је икад оперисао.”
Тео је открио и да је на полеђини накита написао:
„Више се нећу клањати ниједном мушкарцу”, а потом се нашалио: „Што, наравно, не можете учинити без чашице колена.”
Џон је необичну огрлицу први пут носио на премијери филма „Never Too Late” на Лондон филм фестивалу.
Тада се и нашалио да „није остало пуно од њега”.
„Немам крајнике, аденоиде ни слепо црево. Немам простату. Немам десни кук, лево колено ни десно колено. Заправо, једино што је остало од мене је леви кук. Али још увек сам овде”, поручио је.
Музичар се већ неко време бори са здравственим проблемима.
Прошле године је открио да се борио с тешком инфекцијом ока, након чега је готово изгубио вид на једном оку.
„Током лета сам се борио с тешком инфекцијом ока која ме, нажалост, оставила с ограниченим видом у једном оку. Опорављам се, али је то изразито спор процес и биће потребно неко време пре него што ми се вид врати”, открио је он.