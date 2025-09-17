overcast clouds
ЈЕЛО НАШИХ ПРЕДАКА Знате ли како се прави белмуж и зашто га зову храном за снагу?

17.09.2025. 14:09 14:16
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије
микс
Фото: Pexels

Јело које спаја једноставност и снагу, а потиче из срца источне Србије.

Некада се у свакој хомољској кући знало – без белмужа нема ни сабора, ни славе, ни поштеног доручка. Данас је овај стари српски специјалитет готово ишчезао из свакодневне употребе, али и даље живи у сећањима старијих домаћица и на ретким манифестацијама широм Тимочке Крајине. Време је да га вратимо на трпезу!

белмуж
Фото: РТВ

Шта је белмуж и зашто га зову „храна за јунаке”?

Белмуж је јело које се прави од тек спремљеног, несланог овчијег или крављег сира и кукурузног брашна. Име потиче од речи „бел” (бело) и „муж” (мешати), јер се прави непрестаним мешањем сира док се не добије густа, еластична маса. Верује се да су га први правили пастири на планинама, јер им је давао снагу за напорне дане.

С обзиром на то да се припрема од основних, домаћих састојака, некада је био храна сиромашних – али богат укусом, енергијом и симболиком.

Како се прави традиционални белмуж?

За припрему белмужа потребни су следећи састојци:

  • 500 г младог, несланог сира (најбоље овчијег)
  • 150 г кукурузног брашна (најбоље домаћег, крупније млевеног).

Поступак

Сир се стави у широку шерпу и загрева на тихој ватри док не почне да се топи и пени. Меша се дрвеном варјачом у континуитету.

Када сир постане течан, додаје се брашно постепено, све време мешајући.

Мешање траје док се маса не згусне и не почне да се одваја од шерпе – тада је белмуж готов.

Служи се топао, уз домаћи хлеб, кисело млеко или пржене паприке.

 

Белмуж данас: Где га још можете пробати

Данас се белмуж ретко налази у ресторанима, али још увек га можете пробати на манифестацијама попут „Белмужијаде” у Сврљигу, где се одржава и такмичење у спремању овог старог јела. Такође, поједине етно куће у Хомољу и Тимочкој Крајини још увек га нуде као део туристичке понуде.

Ако сте љубитељ домаће, аутентичне хране – време је да белмуж пробате или сами направите. Укус ће вас вратити у неко једноставније време, пуно топлине и снаге.

белмужијада сир кукурузно брашно
Извор:
Лепоте Србије
Пише:
Дневник
